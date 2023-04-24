Как комбинировать блейзер с любым платьем этой весной: миксы, которые сделают каждый образ шикарным и универсальным

Утром весной может быть еще достаточно прохладно, а днем температура резко поднимается. Именно поэтому очень важно правильно подобрать наиболее подходящий наряд.

Когда на улице уже достаточно жарко для пальто, то отличным решением станет блейзер. Это просто незаменимая вещь в гардеробе.

Блейзер можно красиво сочетать вместе с джинсами или брюками. Также отличным решением станет пиджак с платьем. Это действительно универсальный предмет гардероба, который можно стилизовать самыми различными способами.

Сейчас такой наряд в моде. Вот несколько просто невероятных и стильных сочетаний блейзера с платьем, чтобы выглядеть действительно круто.

Как правильно подобрать платье

Чтобы создать красивый и современный образ, с блейзером можно сочетать абсолютно любое платье на выбор.

Это может быть шикарное мини, элегантное миди или же красивое макси.

Модные вещи помогают создать элегантный образ в самые кратчайшие сроки и гарантировать то, что всегда будете выглядеть просто превосходно. Платье можно очень красиво и стильно сочетать вместе с блейзером. Вот несколько отличных решений.

С черным платьем

Маленькое черное платье является вечной классикой, и оно должно быть в совершенно любом гардеробе. Короткое до колен платье или же макси-наряд просто излучает чистую элегантность. Кроме того, можно быть уверенным в том, что будете хорошо одеты для любого случая.

Этой весной красиво будет смотреться сочетание черного платья с блейзером. При этом пиджак можно выбрать совершенно любой на свой вкус.

Отлично будет смотреться монохромный наряд, так как он помогает добавить образу нотку гламура. Сочетание черного платья и блейзера в клетку выглядит великолепно. Стоит добавить подходящие модные туфли и получить практически идеальный весенний наряд.

С длинным платьем

Платья-макси выглядят очень шикарно и отлично подходят для повседневной носки. Это шикарный универсальный наряд и отлично подходит для маскировки проблемных зон.

Длинное платье помогает скрыть толстые икры и большой живот. Самое главное – выбрать воздушную модель.

Можно выбрать одежду совершенно любого цвета и дизайна.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Чтобы создать максимально гармоничный и привлекательный образ, стоит сочетать длинное платье вместе с блейзером. Важно при этом обращать внимание на покрой жакета.

Можно сочетать узкое макси-платье вместе с более длинным узким блейзером. Мешковатые наряды хорошо смотрятся с просторным блейзером оверсайз.

Приталенное платье

Это просто идеальное сочетание для весны. Пиджаки оверсайз вместе с облегающим платьем помогут добавить создаваемому образу определенную легкость.

С правильной обувью такой наряд подойдет для совершенно любого случая и привлечет к себе внимание.

Если хочется чувствовать себя комфортно, то можно надеть кроссовки или же удобные ботильоны. Босоножки выглядят элегантно и являются отличным вариантом для офиса.

Подчеркнуть талию

Если хочется продемонстрировать свою тонкую талию, то стоит подчеркнуть ее красивым ремнем.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Этой весной аксессуары снова возвращаются в моду и помогают практически моментально украсить наряд.

Стоит подобрать цвет ремня к платью и блейзеру для создания гармоничного образа.

Этот небольшой трюк хорошо работает с абсолютно любой длиной платья или же блейзера и всегда помогает создать элегантный и стильный внешний вид.

Платье-комбинация

Платье-комбинация является отличным вариантом для создания стильного, яркого и элегантного образа.

Это один из основных трендов, который в последнее время пользуется огромной популярностью.

Атласные платья придают образу элегантность и делают внешний вид более роскошным и эффектным. Можно создать как более повседневный образ вместе с кроссовками, так и довольно элегантный, надев туфли на каблуках.

Красиво смотрится такой наряд вместе с блейзером. В итоге получается просто превосходный вечерний образ.