 

Очищение и распаривание: проводим спа-процедуры для лица в домашних условиях

24.04.2023, 22:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Уходу за кожей лица женщины уделяют максимальное внимание. Салонные процедуры на регулярной основе могут позволить себе далеко не все представительницы прекрасного дома. И это не повод для грусти. Устройте себе спа-сеанс дома, в любое удобное время. Зажигайте ароматические свечи, мы начинаем!

Очищение

Начните заботу о своей коже с тщательного очищения. Удалите стойкую косметику с глаз и губ и специальным средством. Затем умойтесь водой комфортной температуры. Если вы наносили на лицо тональный крем или пудру, используйте пенку для более тщательного очищения. Во всех прочих случаях можно ограничиться просто чистой водой.

Отшелушивание

Следующая ступенька домашнего спа-ухода – удаление отмерших частиц кожи и прочих загрязнений. Выбирайте свой любимый вариант отшелушивания. Можно использовать классический скраб – средство с мелкими абразивными частичками, или специальную мочалку для лица. Альтернативный вариант – химический пилинг с кислотами. Старайтесь наносить выбранное средство по массажным линиям, не трите кожу слишком сильно.

Распаривание

После очищения очень полезно распарить кожу. Для этого в домашних условиях можно использовать специальную сауну для лица. При отсутствии этого прибора используйте обычную кастрюлю. Повысить эффективность процедуры можно, добавив в воду несколько капель любимого ароматического масла. Также для этой процедуры можно использовать травяной отвар.

Подержите лицо над паром несколько минут. При необходимости включите таймер, воздействовать теплом на кожу слишком долго не имеет смысла. Если вы делаете распаривание над кастрюлей обязательно накройте голову сверху полотенцем. Соблюдайте осторожность – ваша кожа должна чувствовать тепло, но при этом воздействие должно быть терпимым, а не обжигающим.

По окончании процедуры осторожно промокните лицо махровым полотенцем. Сильно растягивать кожу и тереть не следует.

Маска

Завершающим этапом спа-сеанса станет маска для лица. Нанесите любимое средство и оставьте на рекомендуемое время воздействия. Вы можете использовать тканевые, глиняные или любые другие маски. Неплохие результаты дают составы, приготовленные собственными руками по народным рецептам. После нанесения маски расположитесь лежа на спине, в удобном для вас месте и постарайтесь расслабиться. Смывайте маску теплой водой или удалите ее остатки бумажным полотенцем, в зависимости от типа использованного состава.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.12.21 / Мнение: О крутом повороте и ДТП с «кровавой барыней» Собчак

21.06.22 / Мигранты из Подмосковья устроили стрельбу во время массовой драки

08.07.22 / В США запретят игру Genshin Impact

30.03.23 / Трезвая семья: Кэти Перри и Орландо Блум заключили пакт об отказе от алкоголя

24.05.21 / “Крепость Сиона” изнутри

26.05.22 / “Ключевой приоритет”: Путин поручил повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум

08.06.22 / Мнение: Новая Русская Идеология

03.01.22 / С деньгами им будет везти лучше остальных: 5 знаков зодиака, которые станут богаче в 2022 году

25.09.22 / Сергей Лавров про «золотой миллиард», НАТО, войну в Украине и «Лаосскую» и «Запорожную» области

19.08.22 / А эксперты у вас фальшивые

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика