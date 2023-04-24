Очищение и распаривание: проводим спа-процедуры для лица в домашних условиях

Уходу за кожей лица женщины уделяют максимальное внимание. Салонные процедуры на регулярной основе могут позволить себе далеко не все представительницы прекрасного дома. И это не повод для грусти. Устройте себе спа-сеанс дома, в любое удобное время. Зажигайте ароматические свечи, мы начинаем!

Очищение

Начните заботу о своей коже с тщательного очищения. Удалите стойкую косметику с глаз и губ и специальным средством. Затем умойтесь водой комфортной температуры. Если вы наносили на лицо тональный крем или пудру, используйте пенку для более тщательного очищения. Во всех прочих случаях можно ограничиться просто чистой водой.

Отшелушивание

Следующая ступенька домашнего спа-ухода – удаление отмерших частиц кожи и прочих загрязнений. Выбирайте свой любимый вариант отшелушивания. Можно использовать классический скраб – средство с мелкими абразивными частичками, или специальную мочалку для лица. Альтернативный вариант – химический пилинг с кислотами. Старайтесь наносить выбранное средство по массажным линиям, не трите кожу слишком сильно.

Распаривание

После очищения очень полезно распарить кожу. Для этого в домашних условиях можно использовать специальную сауну для лица. При отсутствии этого прибора используйте обычную кастрюлю. Повысить эффективность процедуры можно, добавив в воду несколько капель любимого ароматического масла. Также для этой процедуры можно использовать травяной отвар.

Подержите лицо над паром несколько минут. При необходимости включите таймер, воздействовать теплом на кожу слишком долго не имеет смысла. Если вы делаете распаривание над кастрюлей обязательно накройте голову сверху полотенцем. Соблюдайте осторожность – ваша кожа должна чувствовать тепло, но при этом воздействие должно быть терпимым, а не обжигающим.

По окончании процедуры осторожно промокните лицо махровым полотенцем. Сильно растягивать кожу и тереть не следует.

Маска

Завершающим этапом спа-сеанса станет маска для лица. Нанесите любимое средство и оставьте на рекомендуемое время воздействия. Вы можете использовать тканевые, глиняные или любые другие маски. Неплохие результаты дают составы, приготовленные собственными руками по народным рецептам. После нанесения маски расположитесь лежа на спине, в удобном для вас месте и постарайтесь расслабиться. Смывайте маску теплой водой или удалите ее остатки бумажным полотенцем, в зависимости от типа использованного состава.