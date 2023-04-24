Скоро достанем босоножки из шкафов: тенденции дизайна педикюра на май

Совсем скоро наступит лето, и на смену ботинкам придут босоножки, сандалии, вьетнамки и другие виды открытой обуви. А это означает, что уже сейчас следует задуматься об эффектном педикюре. Рассматриваем трендовые варианты оформления ногтей.

Френч

Сегодня мы отходим от классического дизайна и оформляем только часть ногтей в стиле френча. Чтобы маникюр не показался старомодным и скучным, рекомендуется использовать не розовый и белый лаки, а лаки других цветов. Например, симпатично смотрится френч в оттенках фиолетового. Таким образом можете оформить один или два ногтя, в то время как остальные покрыть однотонным лаком.

С цветочным рисунком

Растительные принты в педикюре и маникюре особенно уместны как для весны и лета. Вы можете нарисовать цветочки вручную с помощью лаков и тонкой кисточки. А можете поступить проще: использовать наклейки с готовыми рисунками. Сегодня это не является чем-то старомодным.

Синий с блестками

Как для праздничного образа будет уместен маникюр с блестками. Вы можете использовать лак с зеркальным эффектом, предварительно отшлифовав пилочкой ногтевые пластины. Один ноготь можете выделить, закрасив его лаком другого цвета без блесток. Например, серебристый блестящий прекрасно сочетается с лаконичным синим.

В стиле гранж

Эстетика гранжа возвращается в моду, и это наблюдается как в нейл-арте, так и в макияже и одежде. Если вам нравится готический стиль, тогда почему бы не попробовать сделать педикюр в черных оттенках? Вы можете все ногти покрыть черным лаком, а можете на одном из них на кремовом фоне нарисовать черное сердечко. Чтобы рисунок получился ровным, используйте трафарет. Либо помогут старые добрые наклейки: беспроигрышный и проверенный временем вариант для тех, у кого отсутствует талант художника.

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В стиле барбикор

Эстетика барбикора — еще один вернувшийся из девяностых тренд. Педикюр в таком стиле наверняка понравится тем, кто делает упор на женственность и романтичность. Можете покрыть ногти розовым лаком, а можете выделить один ноготь с помощью незатейливого узора. Например, лаками разных оттенков можно нарисовать изогнутые плавные вертикальные линии.

Со стразами

Украшать стразами ногти — хорошее решение, если речь идет о создании праздничного образа. Тогда педикюр будет красиво и гармонично смотреться с обувью с аналогичным декором. Можете сделать оригинальную вариацию френча, покрыв ногти бесцветным или пастельным нюдовым лаком, а затем розовым лаком нарисовав окантовку на кончиках и у основания ногтей.

С геометрическим принтом

Не только цветочки в моде в этом и предстоящем сезоне, но также и геометрические рисунки. Вы можете сделать узор в виде шахматной доски, ломаных линий, треугольников, квадратиков и т. д. Используйте те цвета, которые вам по душе и которые подходят к вашей одежде и стилю в целом.

Двухцветный

Если вы видите красоту в ярких и насыщенных цветах, тогда почему бы не сделать педикюр в неоново-кислотных оттенках? Вы можете часть ногтей окрасить в один цвет, а часть в другой. Например, креативно смотрится микс из оранжевого и розового лаков.

В пастельном фиолетовом

Нейтральный и не привлекающий к себе внимания вариант — то педикюр в нежно-фиолетовых оттенках. Однотонное оформление смотрится стильно. Но если вам хочется освежить такой дизайн, тогда можете один ноготь выделить с помощью блесток.