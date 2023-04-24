Полураспущенные волосы – главный тренд весны: прически на разную длину

Если вы являетесь счастливой обладательницей волос средней или большой длины, у вас есть замечательная возможность выбрать множество оригинальных причесок. Благодаря им вы сможете продемонстрировать красоту своих локонов и дополнить любой образ.

Прически на небольшую длину

Есть множество стильных вариантов оформления причесок на волосы средней и небольшой длины. К примеру, вы можете сделать «мальвинку», собрав верхнюю часть волос, предварительно разделив волосы горизонтальным пробором. Также можно сделать половинный пучок, сплести две косички по бокам и также собрать их вместе с верхней частью волос в хвостик. Работайте с верхней частью, оставив нижние волосы распущенными.

На среднюю длину

Очень стильно смотрится прическа, в основу которой взята «мальвинка», но вместо хвостика заколкой или резинкой собираются две сплетенные с обеих сторон косички. Пучок и жгут также выглядят не менее стильно и привлекательно. Соберите верхнюю часть волос вместе с челкой, предварительно разделив локоны горизонтальным пробором. Такая прическа поможет вам открыть лицо и подчеркнуть красоту его черт.

Полураспущенные длинные волосы

Отличной идеей будет сделать “пузырьковую” косу, собрав верхнюю часть волос в хвостик и закрепив резинкой у основания, затем через одинаковые промежутки до окончания длины (количество резинок выбирается произвольно). Пучок сверху также выглядит не менее привлекательно, как и «ракушка», в которую собраны волосы на макушке. Украсьте прически декоративными заколками, так они сразу превратятся в нарядные.

Свадебные прически

Очень мудрым и верным решением будет остановить свой выбор на трендовой прическе с полураспущенными волосами. Под фатой такие укладки смотрятся особо привлекательно, также они выглядят эффектно при оформлении декоративными заколками, цветами, лентами и пр. Возьмите за основу «мальвинку», пучок, «ракушку» и другие модели причесок, завейте локоны, чтобы волосы смотрелись пышными и еще более красивыми.

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Для выпускного бала

Все ближе к выпускному балу, и наверняка каждая девушка захочет выглядеть на том мероприятии максимально эффектно. Выберите трендовую прическу с полураспущенными волосами, проявите фантазию и сделайте лучшую из укладок.

Используйте плетение (можно заплести классические косички или использовать французское плетение). Отлично смотрится прическа “водопад”, очень креативно выглядит сплетенная в центре затылочной зоны роза из волос.

“Космические” пучки

На волосах любой длины можно оформить 2 пучка по бокам или один посередине. Такие прически сегодня в тренде, и они идеально подходят для полураспущенных волос. Можно также сделать петли или косички, выбирайте любые понравившиеся вам варианты.

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“Конский” хвост

Очень стильная прическа «конский» хвост никогда не выходит из моды, но сегодня ее можно усовершенствовать. Имеется в виду использовать в качестве элемента укладки с полураспущенными волосами. Соберите верхнюю часто волос на макушке и закрепите резинкой. Можете подвести к основанию хвостика косичку, сплетенную любым из видов плетения.

С пучком

По аналогичному принципу можно сделать прическу с пучком. Верхний пучок на полураспущенных волосах может иметь разные формы, все зависит от вашего вкуса и фантазии.

С косами

Очень стильно и привлекательно смотрятся укладки с полураспущенными волосами, на которых в качестве элементов присутствуют косички. С ними также можно экспериментировать, выбрать нужное количество, ширину, длину, форму и пр.

С узлами

Также эффектно выглядят прически с узлами. Узлы могут быть аккуратными или небрежными, количество также произвольное, в любом случае ваша прическа будет выглядеть креативно и экстравагантно.