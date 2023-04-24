 

Скорая помощь не успела: Безутешная вдова скоропостижно скончалась на могиле Кобзона

24.04.2023, 21:02, Новости дня
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Казалось бы, что может случиться на месте вечного упокоения Иосифа Кобзона?! Ведь главное горе уже произошло: 4,5 года назад мэтра не стало, что оставило незаживающую дыру в груди у всех его близких. Но, увы, коса смерти уже замахнулась.

В воскресенье 23 апреля православные христиане отмечали Красную горку – один из главных православных праздников, в которой принято навещать могилы своих усопших близких. Жаль только, что вернуться с кладбища в этот день смогли не все…

Вот и оставшаяся в одиночестве жена вместе с внучкой отправилась на Востряковское кладбище, где и захоронен Иосиф Кобзон. То ли волнение сказалось, то ли погода, но пожилой женщине стало плохо с сердцем, сразу после чего безутешная вдова скоропостижно скончалась на могиле Кобзона.

Как сообщает портал Радио 1, пенсионерке было 83 года и она пришла, чтобы прибраться на участке своих родственников, который расположен бок о бок с участком знаменитой семьи. Внучка, рванувшая к сторожу за водой для бабушки, увы, не успела. А вызванная скорая помощь не успела: медики были вынуждены констатировать смерть женщины прямо возле памятника Иосифу Кобзону.


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