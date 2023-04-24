Скандалы: Закон о КРТ вызвал популярность петиции за отставку Беглова — Соловейчик

Главную причину популярности петиции за отставку губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова назвал представитель Движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик

Скандальный закон о «Комплексном развитии территорий», который инициировал градоначальник, несомненно повлиял на результаты голосования в пользу документа. Соловейчик назвал проект губернатора миной замедленного действия.

«Понятно, что закон о КРТ был миной замедленного действия, которую администрация подложила под социальную стабильность в нашем городе, и сейчас мы видим последствия закона о «Комплексном развитии территорий» в чистом виде», — передает слова эксперта издание Piternews24.

Голосование в пользу петиции за снятие Александра Беглова с занимаемой должности опубликовали представители общественного движения «Город перемен». Всего за неделю она набрала почти 6 млн просмотров и более 1,4 млн голосов, 78% из которых были в поддержку инициативы.

Илья Орешкин