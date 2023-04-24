Кардиолог Анна Панова: Судороги и отеки ног – признаки венозной недостаточности

Венозную недостаточность можно охарактеризовать как дисфункцию стенок или клапанов вен нижних конечностей. Это заболевание приводит к “застою” крови в голенях, поскольку она не может эффективно двигаться от вен ног к сердцу.

Кардиолог Анна Панова пояснила о симптомах венозной недостаточности и отметила, что они являются тревожным сигналом. Подобная проблема часто наблюдается у пациентов с тромбозом глубоких вен в ногах.

Следующие факторы также могут способствовать развитию венозной недостаточности: ожирение, курение и травмы ног. Врач также назвала симптомы венозной недостаточности:

– Отек ног особенно лодыжек;

– Боль в ногах, которая усиливается в положении стоя и проходит, если поднять ноги;

– Частые судороги ног;

– Ощущение тяжести или пульсации в конечностях;

– Зуд в ногах;

– Слабость в нижних конечностях;

– Кожа лодыжек и стоп становится жесткой;

– Любые изменения цвета кожи, особенно на лодыжках (например, сильное покраснение);

– Ощущение стянутости или дискомфорта в икрах;

– Варикозное расширение вен.

Чтобы предотвратить развитие этого заболевания, важно оставаться активным в течение коротких периодов времени. Люди, которые работают в сидячем положении, должны вставать из-за стола и двигаться. Они также могут поднимать ноги или выполнять различные упражнения.