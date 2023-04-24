 

Кардиолог Анна Панова: Судороги и отеки ног – признаки венозной недостаточности

24.04.2023, 20:30, Разное
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Венозную недостаточность можно охарактеризовать как дисфункцию стенок или клапанов вен нижних конечностей. Это заболевание приводит к “застою” крови в голенях, поскольку она не может эффективно двигаться от вен ног к сердцу.

Кардиолог Анна Панова пояснила о симптомах венозной недостаточности и отметила, что они являются тревожным сигналом. Подобная проблема часто наблюдается у пациентов с тромбозом глубоких вен в ногах.

Следующие факторы также могут способствовать развитию венозной недостаточности: ожирение, курение и травмы ног. Врач также назвала симптомы венозной недостаточности:
– Отек ног особенно лодыжек;
– Боль в ногах, которая усиливается в положении стоя и проходит, если поднять ноги;
– Частые судороги ног;
– Ощущение тяжести или пульсации в конечностях;
– Зуд в ногах;
– Слабость в нижних конечностях;
– Кожа лодыжек и стоп становится жесткой;
– Любые изменения цвета кожи, особенно на лодыжках (например, сильное покраснение);
– Ощущение стянутости или дискомфорта в икрах;
– Варикозное расширение вен.

Чтобы предотвратить развитие этого заболевания, важно оставаться активным в течение коротких периодов времени. Люди, которые работают в сидячем положении, должны вставать из-за стола и двигаться. Они также могут поднимать ноги или выполнять различные упражнения.


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