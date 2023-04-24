Мнение: Почему цифровой госплан точно провалился бы

Партия печатного станка (Глазьев сотоварищи) предложила использовать советские наработки — мобилизовать экономику России и поставить её под управление компьютера, как собирался сделать ещё при Брежневе академик Глушков. Цитирую (ссылка):

Главной идеей Глушкова была Общегосударственная автоматизированная система сбора и обработки информации для учета, планирования и управления народным хозяйством (ОГАС), над созданием который он работал с 1960-х годов.

Ее основой должна была стать Единая государственная сеть вычислительных центров (ЕГСВЦ), которая должна была связать широкополосными каналами связи более 100 крупных центров в промышленных городах и экономических районов, а вместе с ними – 20 тыс. предприятий и организаций.

Центральным звеном ОГАС должна была стать автоматизированная система плановых расчетов для разработки и корректировки перспективных, долгосрочных, среднесрочных и текущих планов, реализующих принципы программно-целевого управления и межотраслевого баланса с использованием центрального моделирования.

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Идея создания ОГАС имела поддержку в советском руководстве, включая министра обороны СССР Дмитрия Устинова, однако проект не был поддержан Политбюро ЦК КПСС и так и остался не реализованным.

Дочь академика Глушкова, директор Центра компетенций по когнитивным наукам РЭУ им. Плеханова Ольга Китова полагает, что это связано с «некомпетентностью руководства страны» и нежеланием бюрократического аппарата ставить себя под контроль. Глушков до последнего отстаивал необходимость создания ОГАС, предупреждая, что в противном случае СССР столкнется с кризисом системы управления.

Суть идей современных последователей Глушкова понятна, благо они рекламируют свои планы уже много лет. «Капиталистическая экономика работает плохо и неэффективно, а России нужны деньги, чтобы выиграть экономическую войну против США. Давайте передадим крупные предприятия под контроль суперкомпьютеров, и компьютеры под руководством академиков всё точно рассчитают: для удовлетворения нужд трудящихся синтезируем столько-то тонн резины на комбинате А, производим столько-то галош на фабрике Б, распределяем готовые галоши по торговым сетям В и Г. Никакой конкуренции, сплошная эффективность».

Как от этого выиграет сама партия печатного станка, тоже понятно. Она получит полный контроль над экономикой России — огромные деньги и огромную власть. При этом близкие к академикам директора предприятий будут особенно счастливы, так как смогут производить никому не нужную дрянь, понимая, что их продукция уже включена в план и, следовательно, государство её в любом случае оплатит.

Как в случае мобилизации экономики пострадают граждане, опять-таки, гадать не нужно, можно посмотреть на исторический опыт. «Пушки вместо масла» — не художественное преувеличение, а довольно точное описание последствий. Если ограничиться только мобилизацией экономики, без всяких госпланов, уровень жизни в России упадёт в несколько раз: крайне неприятно, но не смертельно. Возьмите свою зарплату и поделите, допустим, на три: получали 90 тысяч, теперь получаете 30 тысяч, цены при этом остались прежними. Вот это ожидаемое следствие мобилизационной экономики в капиталистическом государстве.

Если ввести Госплан 2.0, но оставить в живых малый и средний бизнес, а-ля НЭП, уровень жизни откатится примерно к девяностым — будем есть макароны и картошку, при этом масло станет лакомством, а мясо — роскошью. Однако еда на столах всё же будет, то есть мы будем жить впроголодь, но не голодать.

Если же перейти к тотальному социализму, с колхозами и артелями, с запретом частного бизнеса крупнее сапожных ларьков, властям придётся делать непростой выбор. Или допускать периодический голод с человеческими жертвами, как при Ленине и Сталине, или жить в долг, как при Хрущёве и Брежневе, а потом, когда в долг давать перестанут, включать Горбачёва и смиренно клянчить еду за рубежом.

Хорошо, спросят меня — но почему же я так уверен в провале Госплана 2.0? Может быть, раньше просто компьютеры были недостаточно мощными, или у руля стояли враги народа, а на этот раз у товарища Глазьева всё получится?

Отправьте на один и тот же полигон 100 коммунистов и 100 капиталистов. Капиталисты без особого напряжения сил, работая по 8 часов в день в более-менее комфортных условиях, сделают 10 тысяч кирпичей: прочных, ровных и качественных. Коммунисты будут с риском для здоровья совершать трудовые подвиги, но сделают только 1 тысячу кирпичей, причём в исполнении «третий сорт не брак». В качестве иллюстрации упомяну «Как закалялась сталь» (ссылка) и очерки Святослава Логинова (ссылка). Там у него как раз о производстве компьютеров «Искра».

Главная причина провала коммунистов — кадровая. Чтобы организовать хотя бы скромное производство кирпичей, нужен умный и деятельный человек. Социалистическая система таких людей активно отторгает. Наверх при социализме выходит пена в виде жестоких и необразованных фанатиков, которые, навредив своей энергичной глупостью где только можно, постепенно уступают место скользким аппаратчикам. При капитализме ситуация обратная: хорошие организаторы зарабатывают деньги, а вместе с деньгами получают и необходимую для работы власть.

Существуют и другие объективные причины, по которым социалистические методы хозяйствования неэффективны. Разбирать их сейчас я не хочу, так как мой главный тезис — Госплан 2.0 неизбежно провалился бы — можно доказать красивее и короче.

Пойдём от противного. Допустим, коммунистическое планирование способно на нечно большее, нежели классическое «отнять, испортить и поделить». Отлично же — пусть госпланщики идут на любое предприятие и демонстрируют там свои выдающиеся навыки управления. В КПРФ полно миллиардеров, они наверняка с радостью ухватятся за возможность увеличить прибыли, просто внедрив у себя на заводе этот самый Госплан. Если миллиардеры из КПРФ откажутся ставить эксперименты на своих предприятиях, есть другой вариант: задёшево купить какой-нибудь завод у беглых иностранцев и показать наглядно: вот, смотрите, мы реорганизовали всё по-коммунистически, и у нас теперь больше прибыль, выше зарплаты, быстрее рост.

Но нет, ничего подобного коммунисты не делают. Они только обещают: дескать, вы сначала дайте нам полный контроль над экономикой, а уж потом вам так всё улучшим и оптимизируем, закачаетесь… Вывод из этого следует очевидный: ничего улучшить коммунисты не способны, так как если бы были способны, им бы не пришлось никого упрашивать, они смогли бы продемонстрировать нам «работающую модель».

Кстати, это и причина, по которой их план наши власти не восприняли всерьёз. Без действующей модели в виде какой-нибудь корпорации, которая приносит акционерам отличную прибыль под управлением госплан-компьютера, предложение отдать всю экономику неокоммунистам равнозначно предложению ограбить Россию, перераспределив ресурсы в пользу левой номенклатуры. К счастью для России, современные наши элиты достаточно качественны, чтобы от таких предложений отказываться наотрез.