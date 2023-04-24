“Невосполнимая утрата”: лидер “Алисы” Кинчев похоронил дочь

Пока одни звезды заказывают папарацци к дверям своей квартиры, иные живут вдали от красных дорожек, поэтому журналистам требуется постараться, чтобы разузнать свежие новости об их жизни. Ко второй категории относится и рок-музыкант Константин Кинчев.

К огромному сожалению, известия разбивают сердце: на днях лидер “Алиса” Кинчев похоронил дочь. Марии было всего 36 лет и у нее остался 12-летний сын, которому до сих пор не знают, как объяснить отсутствие мамы…

Мария была падчерицей Константина Кинчева, которую он, пишет Царьград, удочерил как только женился на ее матери. Вела она непубличный образ жизни: вначале была связана с театром, затем занялась продюсированием съемок. Но больше всего времени Мария Кинчева-Панфилова уделяла семье и воспитанию сына.

Окружение музыканта сообщает, что причиной смерти женщины стала внезапная остановка сердца, что буквально выбило всех ее близких из колеи: вредных привычек у нее не было, алкоголь Мария обходила стороной. Вера, здоровый образ жизни и семья – три составляющие жизни покойной, которую уже отпели в храме Трех Святителей в Басманном районе столицы.

“Мои соболезнования, Константин Евгеньевич. Искренне. Понимаю, что значит потерять близкого человека”, “Мои соболезнования. Ужасная новость”, “Невосполнимая утрата!”, “Самые глубокие соболезнования всей семье”, – преклонили головы поклонники Константина Кинчева, выражая солидарность его потере.