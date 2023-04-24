Жительница Череповца задушила своего ребенка мочалкой

В Череповце 47-летняя женщина задушила маленького сына мочалкой и пыталась свести счеты с жизнью. Об этом сообщает Радио 1. Инцидент произошел в общежитии на улице Комсомольской.

Как отмечают “Вести Подмосковья”, причины, по которым мать решила убить шестилетнего сына, пока не известны. Полицию женщина вызвала сама.

По данным vse42.ru, против жительницы Череповца возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.