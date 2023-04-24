 

Рупор тоталитарной пропаганды: Уничтожение морского дрона в Севастополе

24.04.2023, 19:30, Разное
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Видео уничтожения одного из морских дронов, которые сегодня ночью пытались проникнуть в гавань Севастополя.
 По официальным данным один был уничтожен силами ЧФ, другой сам взорвался на внешнем рейде. Вот как раз этот взрыв ночью было слышно у нас на районе.

Силы ЧФ сохраняют текущий уровень боеготовности.

Источник: Colonel Cassad


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