Рупор тоталитарной пропаганды: Уничтожение морского дрона в Севастополе

Видео уничтожения одного из морских дронов, которые сегодня ночью пытались проникнуть в гавань Севастополя.

По официальным данным один был уничтожен силами ЧФ, другой сам взорвался на внешнем рейде. Вот как раз этот взрыв ночью было слышно у нас на районе.

Силы ЧФ сохраняют текущий уровень боеготовности.

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