Рупор тоталитарной пропаганды: Уничтожение морского дрона в Севастополе
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Видео уничтожения одного из морских дронов, которые сегодня ночью пытались проникнуть в гавань Севастополя.
По официальным данным один был уничтожен силами ЧФ, другой сам взорвался на внешнем рейде. Вот как раз этот взрыв ночью было слышно у нас на районе.
Силы ЧФ сохраняют текущий уровень боеготовности.
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Источник: Colonel Cassad
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