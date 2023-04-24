Отложенное низложение

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24.04.2023, 19:25, Разное
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Адвокатская палата Санкт-Петербурга намерена лишить статуса адвоката — легендарного Юрия Новолодского.


Юрий Новолодский. Фото: соцсети

На днях в Адвокатской палате Санкт-Петербурга должно было рассматриваться дело вице-президента этой же палаты Юрия Новолодского. Некоторые коллеги Юрия Михайловича посчитали, что он не достоин звания адвоката.

Первое заявление с обвинением Юрия Новолодского в том, что он публично распространяет ложную информацию о петербургской адвокатуре, поступило в квалификационную комиссию Адвокатской палаты в конце марта. Через несколько дней туда же поступило еще одно заявление с подобной же формулировкой, но уже по другим высказываниям.

— Согласно Уставу Адвокатской палаты, все подобные дела по умолчанию рассматриваются в закрытом режиме, — пояснил адвокат Новолодского Александр Мелешко. — А потому я не могу подробно рассказать о заявлениях: меня обвинят в нарушении адвокатской этики. Мы подали ходатайство, чтобы рассмотрение дела проходило в открытом режиме, нам-то скрывать нечего. Но руководство палаты не хочет выносить сор из избы.

Подобные дела для квалификационной комиссии, в которую кроме адвокатов входят представители Министерства юстиции и судейского сообщества, — не редкость. Но впервые подобное дело инициируется в отношении столь заслуженного адвоката.

СПРАВКА

Юрий Михайлович Новолодский, 28 марта ему исполнилось 72 года, имеет стаж адвокатской работы 47 лет. Возглавляет Балтийскую коллегию адвокатов имени Анатолия Собчака. Является вице-президентом Адвокатской палаты Петербурга. В адвокатуре с 1976 года. В 1992 году возглавлял Управление юстиции в питерском правительстве Собчака. Был депутатом Законодательного собрания Петербурга 1-го созыва (1994–1998 гг.). Член «Английского клуба». Лауреат Национальной премии в области адвокатской деятельности и адвокатуры в номинации «За честь и достоинство».

Некоторые петербургские СМИ предположили, что дисциплинарные дела в отношении Новолодского связаны с тем, что он взялся защищать в суде художницу Сашу Скочиленко, обвиняемую по статье 207.3 УК РФ («фейки об армии»). Однако, как удалось выяснить, дело отнюдь не в Скочиленко, а в затянувшемся конфликте между главой Адвокатской палаты Петербурга Евгением Семенякой и его заместителем Новолодским.

— Все претензии ко мне в том, что я высказываю критические суждения об авторитарном стиле правления президента палаты (Евгения Семеняко. — М. Л.), который принижает адвокатский совет, — рассказал интернет-изданию MR7 Юрий Новолодский. — Великий организатор российской адвокатуры Владимир Спасович говорил: «Там, где нет совета, нет адвокатуры». Сейчас в петербургской адвокатуре как раз такая ситуация.

Несмотря на то, что содержание заявлений Адвокатская палата старается держать в тайне, стало известно, что второе дисциплинарное дело базируется на выступлениях Новолодского в СМИ и… его стихах.

— Один из вице-президентов адвокатской палаты, словно сотрудник центра «Э», отсмотрел интернет-ресурсы и надергал высказывания, которые посчитал дискредитацией и фейками об адвокатуре, — рассказал адвокат Новолодского Мелешко. — Причем в ход пошли не только интервью и комментарии Юрия Михайловича различным СМИ, но и его стихи. Заявительница посчитала, что сатирическая поэма «Сказ о царе Евгене» дискредитирует не только Адвокатскую палату Петербурга, но и вообще адвокатскую деятельность.

Заседание квалификационной комиссии было назначено на 20 апреля. Примечательно, что в этот же день проходило заседание по «делу Сколиченко» На просьбу отложить заседание комиссии, чтобы дать возможность Новолодскому выступить в суде, Адвокатская палата ответила отказом. Но жизнь внесла коррективы: за день до суда и заседания комиссии Юрий Новолодский почувствовал сильное недомогание. Врачи диагностировали у него COVID-19.

Максим Леонов,
специально для «Новой»

Источник: Новая газета


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