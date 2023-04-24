 

Диетолог Пономарева объяснила пользу имбирного чая по утрам

24.04.2023, 19:15, Разное
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“Вы можете начать свой день без кофеина и зарядиться энергией с имбирным чаем. Помимо этого имбирь обладает многими другими полезными свойствами”, – заявила диетолог Василиса Пономарева.

Имбирь – это не просто пряность. Корень не только улучшит вкус вашей пищи, но и поможет улучшить пищеварение, успокоит боль в горле и уменьшит проблемы с желудком.

Диетолог Василиса Пономарева советует нарезать имбирь тонкими полосками и положить его в кипящую воду. он богат важными питательными веществами для организма.

Всем известно, что самые активные вещества во фруктах и овощах находятся под кожурой. Поэтому можно смело использовать кожуру имбиря, если используется органически выращенный имбирь. Для приготовления вкусного напитка можно добавить немного лимонного сока.

“Горячий корень помогает успокоить желудок и полезен при диарее или расстройстве желудка. Имбирь также обладает антисептическими свойствами. Рекомендуется пожевать кусочек имбиря, если чешется горло”, – заявила специалист.


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