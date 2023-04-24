Доктор Мясников: ретроградный Меркурий усугубляет похмелье минимум на треть, поэтому мы запускаем приложение «Мой запой»
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Доктор медицинских наук и телеведущий Александр Мясников в эфире «Первого канала» рассказал о влиянии небесных тел на ослабленный алкоголем организм человека.
Оказалось, что неблагоприятное расположение звёзд и планет Cолнечной системы может стать причиной тяжёлого похмелья, а в некоторых случаях даже привести к смерти.
– Наше тело весьма чувствительно к сигналам из космоса, особенно когда организм получает такой мощный импульс, как алкоголь. Поэтому это нужно учитывать, помните, что ретроградный Меркурий усугубляет похмелье минимум на треть, – рассказал Мясников.
В ближайшее время врач планирует презентовать приложение «Мой запой», с помощью которого можно будет уточнить, насколько положение небесных тел благоприятно для употребления алкоголя
– Тут важно понимать, что планеты и звёзды по-разному влияют на разных людей. Так что скоро в телефоне каждого русского человека будет специальное приложение. Указывается возраст, дату рождения и система проверит карту вашего личного звёздного неба, – сообщил доктор медицинских наук.
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