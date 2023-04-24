 

Доктор Мясников: ретроградный Меркурий усугубляет похмелье минимум на треть, поэтому мы запускаем приложение «Мой запой»

24.04.2023, 19:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Доктор медицинских наук и телеведущий Александр Мясников в эфире «Первого канала» рассказал о влиянии небесных тел на ослабленный алкоголем организм человека.

Оказалось, что неблагоприятное расположение звёзд и планет Cолнечной системы может стать причиной тяжёлого похмелья, а в некоторых случаях даже привести к смерти.

– Наше тело весьма чувствительно к сигналам из космоса, особенно когда организм получает такой мощный импульс, как алкоголь. Поэтому это нужно учитывать, помните, что ретроградный Меркурий усугубляет похмелье минимум на треть, – рассказал Мясников.

В ближайшее время врач планирует презентовать приложение «Мой запой», с помощью которого можно будет уточнить, насколько положение небесных тел благоприятно для употребления алкоголя

– Тут важно понимать, что планеты и звёзды по-разному влияют на разных людей. Так что скоро в телефоне каждого русского человека будет специальное приложение. Указывается возраст, дату рождения и система проверит карту вашего личного звёздного неба, – сообщил доктор медицинских наук.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10.22 / После решения ОПЕК+ о сокращении добычи в США выросли цены на бензин

28.03.23 / Страстный красный: 5 весенних образов в самых ярких оттенках

12.02.23 / Валиева сравнила Загитову и Медведеву

03.03.23 / France 24 – в иранских школах для девочек аэрозолем отравилось уже 800 учениц

07.09.20 / Федор Бондарчук завершил съемки своего первого сериала “Псих”: Паулина Андреева, Елена Лядова и другие на новых фото с площадки

21.10.22 / Посол заявил, что Индонезия обсуждала с Россией использование карт “Мир”

25.08.22 / Лига чемпионов досрочно завершила сезон из-за отсутствия российских клубов

03.05.22 / Министр экономики ФРГ – в ЕС нет единства по поводу эмбарго на российскую нефть

28.02.22 / Мнение: Гадюшник будет закрыт! Некоторые уже облизываются…

27.08.22 / «Грибной блонд»: 10 идей модного окрашивания волос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика