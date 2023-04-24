Мнение: Зелёная экономия на потомстве, бесперспективная молодёжь и нужно ли покупать детям квартиру

1. Немецкий журнал Цайт, одно из главных немецких СМИ, уже открыто пропагандирует отказ от рождения детей во имя зеленобесия (ссылка).

Подводка примерно такая: отказ от рождения ребенка может сэкономить 58,6 тонны CO₂ в год, согласно исследованиям экологов. Таким образом, вы можете снизить свой углеродный след.

Критики справедливо укажут, что для снижения углеродного следа проще, например, отказаться от частных авиаперелётов, купить себе менее прожорливую машину или снова начать отапливать дома в Германии дешёвым российским газом вместо грязного польского угля и американского СПГ, которые имеют значительно больший след. Но поскольку зелёная идеология на Западе используется для оправдания сокращения населения, примитивного потребительства и борьбы с российскими энергетическими компаниями в интересах американских, адептам зелёных идей об альтернативах задумываться не положено.

2. Виктор Мараховский пишет (ссылка):



Дятлы новостных агентств сообщают нам, что южнокорейский певец к-попа МунБин, безвременно скончавшийся в 25-летнем возрасте, РОСКОМНАДЗОР у себя дома и, по выражению лейбла-хозяина, «покинул нас, чтобы стать звездой на небе».

Молодой человек вернулся с очередных гастролей, где пел, танцевал, делал сердечко. Пришёл домой и РОСКОМНАДЗОР.

СМИ отмечают, что звёзды к-попа время от времени покидают мир именно таким образом. Но, что ещё более тревожно, количество РОСКОМНАДЗОР среди южнокорейской молодёжи вообще растёт. Как объясняется, из-за «стресса в высококонкурентном корейском обществе».

На первый взгляд странно: этой самой молодёжи в Южной Корее не сказать что слишком уж много — её прямо-таки мало. Южная Корея, как известно, есть главная медленная демографическая катастрофа мира. Молодёжи всего ничего, с кем же она конкурирует?

Но если мы посмотрим на статистику занятости, то увидим: даже среди корейцев старше 75 лет впахивают по-прежнему четверть. Среди корейцев старше 65 работает подавляющее большинство. Потому что иначе не прожить.

Вот с этими компетентными и дисциплинированными старичками молодёжь и конкурирует, причём не в самых благоприятных условиях.

И более того: каждый юный кореец, начинающий впахивать сегодня, понимает, что он будет с высокой вероятностью беспросветно впахивать до XXII века, конкурируя с теми, кто старше, опытней, авторитетней, у кого субординация и выслуга лет.

Просто представим себе, каково это — быть 25-летним стажёром, при этом вкалывать без выходных уже лет 20 (игра в кальмара начинается с подготовки к школе) и знать, что в свои 50 ты всё ещё будешь юнец на побегушках у старших товарищей.

…Я на днях встретил в New York Times статью под названием «Как 90 стали новыми 60», доказывавшую, что гроза трапов и велосипедов Дж. Байден ещё огурец и молодец и поэтому должен президентить дальше. В статье приводится куча примеров того, как совсем ветхие американские лидеры за 80 по-прежнему активно и эффективно рулят страной.

То есть у них та же проблема. И кстати — в США с 1999 года показатели молодёжного РОСКОМНАДЗОР, пишут, тоже выросли на 35%.

Кажется, об эффекте, который оказывает на психическое здоровье молодёжи т.н. развитых стран распространившаяся там повальная (и дееспособная!) геронтократия на всех уровнях, стоит задуматься.

3. Читатели спорят о том, нужно ли покупать детям квартиры в Москве (ссылка):



ogon_777: А зачем покупать детям квартиры? Это отупляет их и развращает.

Сами себе купят, пусть работают.

У меня например такая инвестиционная квартира в Москве даже есть (хотя я в Москве не живу и не работаю). Но детей я туда пущу только на период учёбы в университетах Москвы. Потом выгоню нафиг — это моя квартира. Буду сдавать или продам, переинвестирую капитал да хоть прокуршавелю, короче это мне на пенсию.

А взрослые дети пусть сами зарабатывают. Я не растения беспомощные выращиваю, а людей. После окончания учёбы рубля от меня не получат, пока не родят внуков. Тогда на первых порах буду помогать… если конечно помощь понадобится.

Мы в съёмной провинциальной однушке рожали, не обламывались. Через полгода, правда, её и купили, первое жильё своё было такое.

veraprok: Вполне с вами согласна, только вот нюанс: это если они вырастут трудолюбивые и совестливые. А если ленивые, то сядут родителям на шею и будут там сидеть.

ogon_777: На меня где сядешь — там и слезешь.

elise_k: Я отказалась от заведения детей как раз из-за того, что не хочу им такой же жизни как у меня — всю жизнь крутиться, работать, только чтобы обеспечить себя базовой потребностью в жилье.

vdesyatke2: Я живу в Самаре, и для Самары это рабочий вариант. Для Москвы нет.

Разница проста. В Самаре за вменяемые деньги можно снять приличное жильё, и даже с 3-4 попыток найти адекватного арендодателя, который не будет повышать плату каждые полгода, не будет приходить в 2 часа ночи чтоб пересчитать вилки-ложки, и так далее.

В Москве такая роскошь встречается реже, чем девственница среди завсегдатаек Ибицы. За самую [дешёвую] однушку придётся отдавать половину адекватной молодёжной зарплаты, и ездить из этой однушки на работу придётся из [Южного Бутово]. Деревянные окна с щелями, ржавые трубы, убитая сантехника, [проблемные] соседи — в комплекте.

Ипотека тоже не порадует. Минимальная семейная квартира (двушка [на отдалённой окраине]) будет сосать из семейного бюджета опять же половину доходов супругов.

Регионалам в этом плане проще. Строишь карьеру в провинции, и если захотелось в Москву — будучи уже устоявшимся профессионалом находишь сразу высокооплачиваемую работу в Москве и переезжаешь.

ogon_777: Семье молодой с детьми нет проблем купить в Москве двуху-трёху в ипотеку. Куча денег им даётся как федеральных, так и московских плюшек оооочень много для семей с детьми, плюс ставка по ипотеке для таких семей ниже инфляции т.е. это халявные деньги тоже. Да и сами двухи-трёхи за метр стоят в полтора раза дешевле, чем однухи и студии. 200 тысяч рублей за метр можно в новостройке внутри МКАД квартиру с полной отделкой купить. Новую, на отделке муха не сидела.

Сейчас ещё сделают льготную ипотеку на вторичку, скорее всего только на большие квартиры нужные для семей с детьми опять же.

Вот одиночке в Москве туго — факт. Студии и маленькие однухи стоят в среднем по 300 тысяч за метр и снимать в одну каску дорого и помощи от государства и правительства Москвы никакой.

Кстати, я писал на эту тему в Школе Капитализма в прошлом году. Процитирую из середины поста (ссылка):

Вторая причина воздержаться от покупки квартиры ребёнку — мотивационные соображения. Посмотрим на разработчиков компьютерных игр, которые уж точно знают, как вызывать у публики интерес. У разработчиков есть возможность сразу же выдать игроку самое крутое оружие, неуязвимость и бесконечные деньги — им ничего не стоит задать такие параметры в настройках. Однако они заставляют игроков начинать с первого уровня, маленькими и слабыми, чтобы те постепенно «прокачивались», становясь всё сильнее и сильнее. Это нужно, чтобы игрок не расслаблялся, чтобы противники оказывали ему достойное сопротивление. Кроме того, это нужно, чтобы игрок чувствовал свой прогресс и радовался тому, что поднимает уровень, получает новое оружие, покупает новые доспехи и так далее.

Если мы сразу выдаём ребёнку квартиру, мы действуем как плохие гейм-дизайнеры. Мы лишаем ребёнка радости начать игру с самого начала: пожить в общаге, потом снять какой-нибудь крошечный клоповник, потом переехать в жильё получше и, наконец, замахнуться на собственную квартиру. Квартира, купленная за свои деньги к 30 годам, будет вызывать радость долгие десятилетия, так как владелец невольно будет сравнивать её с местами, где жил раньше. Квартира, подаренная родителями на окончание школы, особых эмоций не вызовет, её воспримут как должное.