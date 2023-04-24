 

Мнение: О девочковых сожалениях… Откуда у них такая незамутнённость?

24.04.2023, 18:55, Разное
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Каждая девочка свято уверена, что дважды два — это пять, если топнуть ножкой и хорошенько поплакать ©

Сегодняшние слова одной «девочки-снежинки» напомнили эту маскулинную шовинистическую шутку… В которой есть только доля шутки.

«Я безумно сожалею о случившемся, — сказала она ровным монотонным голосом, который не дрогнули ни на единой ноте. — Я всем желаю здоровья».

И это цитата из финального слова Дарьи Треповой в Мосгорсуде, где рассматривалась апелляция её защиты на избрание меры пресечения. Если кто забыл, эту девушку обвиняют в совершении теракта в Санкт-Петербурге, жертвой которого стал военкор Владлен Татарский, а пострадали ещё несколько десятков человек. Некоторые до сих пор в больницах.

То есть, даже не «раскаиваюсь в содеянном», а просто «сожалею о случившемся». Но ни нотки сожаления в ровном голосе. Ноль эмпатии, ноль сострадания. Непробиваемая психзащита!

«Я ничего не делала, а просто принесла статуэтку. Я не знала, что там бомба».

«Вы там, это, выздоравливайте поскорее».

«Мне жаль, что так получилось».

«Я даже не думала…».

Хнык-хнык.

Обнять, понять, простить и подарить мороженку?

Откуда у них такое?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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