Мнение: Учите историю, мать вашу!

Читаю периодически всяких зет-патриотов, военкоров и прочее отребье – такое ощущение, что попадаю в параллельную реальность. Самое поразительное, что все эти люди (как, видимо, и большая часть населения страны) так до сих пор и не осознали даже краешком сознания, в какую пропасть мы все провалились (и, кстати, все еще падаем). Они всё грезят о какой-то «победе», кому-то грозят кулачонками, грозно надувают щёки, пытаются рассуждать о будущем режима… У подзаборных патриотов претензия, похоже, только одна – власти как-то всё «затягивают», слишком «цацкаются», не хотят решить всё одним махом, молодецким ударом…

Вот, на канале Стрелкова прочитал высказывание его соратника, некоего Грубника. Тот прямо переживает, криком кричит: «Поймите, русские люди, если конфликт заморозится ещё на 5-10 лет, то победить мы уже не сможем». И дальше что-то там про «пятую колонну», злокозненных, ясное дело, «олигархов» и тому подобный набор красно-коричневого пропагандиста (который не меняется ни на букву все последние 30 лет).

Однако время-то уже другое. Хочется уже как-то встряхнуть бредящих зомби, взяв за плечи или, лучше, вниз головой постучать об асфальт, чтоб вернулись к реальности. Какие 5-10 лет?? О чем вы? Откуда эта уверенность, что они у вас есть? Вы летите в бездну – и рассуждаете, что «через 5-10 лет» такого свободного полета у вас, возможно, «не будет победы»??

Все эти розовые настроения бессмысленно радостных идиотов порождены, думается мне, не в последнюю очередь тем, насколько искаженно в российско-советских школах все это время преподавалась история нашей собственной страны, прежде всего – история ВОВ. Понятно, что все искажения реальной картины делались с как бы благой целью – воспитание «патриотизма», «гордости за Отчизну» и прочие благоглупости; но в итоге получаем, как и всегда, вечные шапкозакидательские настроения и дурацкую веру в «непобедимость русского солдата», без малейшего проблеска реального знания, когда и при каких условиях эта «непобедимость» проявлялась.

Из тех же соображений «национальной гордости великороссов» при преподавании истории ВОВ в школе было «положено» всячески принижать роль ленд-лиза, вплоть до его полного неупоминания (!). Воспитали теперь поколения таких «грубников», которые так и пребывают в уверенности, что Советский Союз победил «сам», «просто надо было немного потерпеть», за счет исключительно «героизма на фронте и в тылу». Именно ведь оттуда, из школьных уроков истории, идут все эти нынешние предложения «рассерженных патриотов», что нужно, дескать, «сплотиться», «превратить всю страну в военный лагерь», объявить всеобщую мобилизацию, «все для фронта все для победы» – ну и тогда, дескать, победа будет всяко неизбежна. Ведь в школе МарьИванна именно так рассказывала! Какие могут быть сомнения?!

А преподавали б историю реальную… Тогда б школьники знали, что вся ВОВ шла и продолжалась для СССР как череда сплошных разгромов. Самая вопиющая цифра – что Германия за 5 месяцев 1941 года взяла только в плен более 3 млн. бойцов и командиров Красной армии. Только пленными! В то время как во время пресловутой «битвы за Францию» 1940 года объединенные войска коалиции, противостоящие Гитлеру, от Франции, Великобритании, Канады, Бельгии, Голландии и др., составляли те же 3 млн. человек.

Осенью, однако, в Союз начал поступать так называемый «пре-ленд-лиз», самолеты Харрикейн, танки Матильда, американские и английские инженеры начали оказывать помощь в развертывании предприятий на Урале – удалось прервать череду разгромов, остановить немецкую машину под Москвой.

Однако закончилась зима, и с 1942 года пошла новая немецкая волна, по некоторым параметрам еще круче прежней. Совершенно циклопические разгромы в Крыму, на Донбассе, в Поволжье, на Кавказе, попавшие в «котлы» и исчезнувшие целые армии и фронты, новые миллионы погибших и взятых в плен. Что спасло в тот период? То, что пошел уже настоящий ленд-лиз; фактически США на пару с Англией взяли тонущий и избиваемый СССР полностью «на буксир».

Что говорить о топливе, порохе и оборудовании, которое в СССР отродясь не производилось, типа уникальных станов для танковых башен; одна красноречивая деталь – США по ходу ВОВ весь СССР банально КОРМИЛИ. По подсчетам, одних только банок тушенки в период 1942-1945 гг. поставили столько, что на каждого (!) бойца Советской армии ежедневно (!) выходила одна банка – все годы войны! Не зря понятие «американская тушенка» вошло в языковой обиход и понятно любому русскому человеку. Только представить – а что бы было БЕЗ хотя бы только этой тушенки? Ответ прост – был бы натуральный голод. Голод на грани физического выживания.

И вот далее, уже на ленд-лизе, СССР начал понемногу переламывать ход войны. На американском топливе, с американскими студебеккерами, американскими медикаментами и перевязочными материалами, с их паровозами, их порохом, заправившись их тушенкой… Но при этом опять же не стоит думать, что ленд-лиз только лишь позволил совершить перелом, а дальше уже «пошло само». У Марка Солонина есть интересные и убедительные подсчеты – что всё, увы, не так, и ленд-лиз имел решающее значение для Победы вплоть до самого конца. Он доказывает, что если бы – вдруг – США по какой-то причине даже в 1944 году «передумали» давать ленд-лиз и остановили бы поставки – то, скорее всего, ни о каком «штурме Берлина» Красной армией уже не могло бы быть и речи. Максимум, на что могло бы рассчитывать «молодое государство рабочих и крестьян» – отогнать гитлеровские войска за пределы границ тогдашнего Советского Союза. И не более. А возможно – и вовсе ход войны мог бы развернуться опять на 180 градусов: просто СССР критически зависел от поставок по ленд-лизу! Это факт, который все это время «патриотические историки» (а на самом деле – власти, причем и в совке, и в РФ) никак и никогда не хотели признавать.

А зря. Если б все-таки решились смотреть в глаза фактам – точнее понимали б свой потенциал, потенциал России и русского народа на мировой карте, особенно в одиночку. И не было бы всех этих маниловских мечтаний о «победе» против всего мира, основанных на незнании или игнорировании собственной истории.

История учит нас, что Россия, когда она остается одна, обречена. Никакие «мобилизации» и военные положения не изменят этого простого факта. Если нет поддержки более технически развитых государств – это кранты. У Украины такая поддержка есть, у РФ – нет. Этим всё и определяется. Особенно смешно, что в этот раз урезанная Россия (без Украины) решила повоевать разом и с англосаксами, и с немцами. Ну-ну, как говорится, флаг в руки. Ваше слово, товарищ Грубник.