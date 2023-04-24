«Макияж для душа»: ультрагламурный тренд создает эффект, будто вы только что вышли из ванной

Визажист Худа Каттан поделилась со своими подписчиками секретами макияжа, который выглядит так, будто вы только что вышли из душа. И, несомненно, новая тенденция в макияже за несколько секунд покорила Интернет и стала поводом для разговора сотен тысяч женщин.

Подготовить основу

По словам бьюти-эксперта, этот тип макияжа сохраняет влагу на губах и подчеркивает сияние кожи. В результате чего создается эффект увлажнения и свежести.

Гуру красоты рассказала секреты идеального влажного макияжа, один их которых заключается в том, чтобы определить светлые пятна на лице, где кожа естественно сияет. На остальных участках кожу нужно будет выделить и «подсветлить» хайлайтером.

Худа Каттан добавила, что как только это станет ясно, нужно нанести консилер на один или два тона светлее нашей кожи. Лицо нужно подготовить, и сыворотка идеально подходит для этого. Увлажняющая сыворотка помогает удерживать влагу в коже. Можно воспользоваться увлажняющим кремом.

Бьюти-эксперт говорит, что, используя увлажняющую основу и немного легкого консилера для корректировки недостатков кожи, можно достичь этого великолепного и невероятного эффекта.

Добавить легкости

«Макияж для душа» заслуживает внимания. Нет, это на застывшие капли воды на лице. А именно повседневный вариант. Выглядит так, как будто человек находится в горячем душе. Нет следов матовости лица, наоборот, кожа становится глянцевой. Тем, кто хочет попробовать, стоит начать с хорошей основы.

Чтобы основа выглядела легкой и воздушной, необходимо смешать жидкую сияющую тональную основу и увлажняющий крем. Затем под глаза, подбородок и между бровями нужно нанести консилер светлее кожи на пару тонов.

Немного света и тепла

Теперь в «макияж для душа» необходимо добавить тепла с помощью кремового бронзера. Нам нужно имитировать свет в ванной комнате. Это довольно эффективный контурный трюк, который «подсветит» лицо.

Далее лучшим помощником будут румяна – нанести немного розовых или красных на щеки и губы.

Следующий шаг сосредоточен на следовании тренду – хайлайтер. Чем больше хайлайтера, тем лучше получится образ «в душе». Нанесите обильное количество на щеки, растяните до переносицы и дуги купидона.

Наконец, чтобы подчеркнуть «влажный» эффект, нанесите свой любимый блеск для губ на веки и губы.

В качестве бонуса Худа Каттан предлагает нанести на волосы блеск для волос или сыворотку для укладки, чтобы придать им глянцевую «влажную структуру» и улучшить внешний вид.