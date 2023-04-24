«Макияж для душа»: ультрагламурный тренд создает эффект, будто вы только что вышли из ванной
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Визажист Худа Каттан поделилась со своими подписчиками секретами макияжа, который выглядит так, будто вы только что вышли из душа. И, несомненно, новая тенденция в макияже за несколько секунд покорила Интернет и стала поводом для разговора сотен тысяч женщин.
Подготовить основу
По словам бьюти-эксперта, этот тип макияжа сохраняет влагу на губах и подчеркивает сияние кожи. В результате чего создается эффект увлажнения и свежести.
Гуру красоты рассказала секреты идеального влажного макияжа, один их которых заключается в том, чтобы определить светлые пятна на лице, где кожа естественно сияет. На остальных участках кожу нужно будет выделить и «подсветлить» хайлайтером.
Худа Каттан добавила, что как только это станет ясно, нужно нанести консилер на один или два тона светлее нашей кожи. Лицо нужно подготовить, и сыворотка идеально подходит для этого. Увлажняющая сыворотка помогает удерживать влагу в коже. Можно воспользоваться увлажняющим кремом.
Бьюти-эксперт говорит, что, используя увлажняющую основу и немного легкого консилера для корректировки недостатков кожи, можно достичь этого великолепного и невероятного эффекта.
Добавить легкости
«Макияж для душа» заслуживает внимания. Нет, это на застывшие капли воды на лице. А именно повседневный вариант. Выглядит так, как будто человек находится в горячем душе. Нет следов матовости лица, наоборот, кожа становится глянцевой. Тем, кто хочет попробовать, стоит начать с хорошей основы.
Чтобы основа выглядела легкой и воздушной, необходимо смешать жидкую сияющую тональную основу и увлажняющий крем. Затем под глаза, подбородок и между бровями нужно нанести консилер светлее кожи на пару тонов.
Немного света и тепла
Теперь в «макияж для душа» необходимо добавить тепла с помощью кремового бронзера. Нам нужно имитировать свет в ванной комнате. Это довольно эффективный контурный трюк, который «подсветит» лицо.
Далее лучшим помощником будут румяна – нанести немного розовых или красных на щеки и губы.
Следующий шаг сосредоточен на следовании тренду – хайлайтер. Чем больше хайлайтера, тем лучше получится образ «в душе». Нанесите обильное количество на щеки, растяните до переносицы и дуги купидона.
Наконец, чтобы подчеркнуть «влажный» эффект, нанесите свой любимый блеск для губ на веки и губы.
В качестве бонуса Худа Каттан предлагает нанести на волосы блеск для волос или сыворотку для укладки, чтобы придать им глянцевую «влажную структуру» и улучшить внешний вид.
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