“Изюминка” всех модных коллекций: как вписать трендовый корсет в повседневный наряд этой весной

Корсет — тот самый элемент одежды, который не теряет своей актуальности вот уже несколько веков. В последний раз корсеты были особенно в тренде в 90-е наряду с клетчатыми тканями и сшитыми на заказ костюмами. Белла Хадид и Хейли Бибер — одни из знаменитостей, которые превратили корсет в элемент уличного стиля. Модные дома, такие как Fendi и Alexander McQueen, также закрепили его популярность. Вот как вписать корсет в свой образ этой весной, чтобы приобщиться к направлению «стритстайл».

Ткань тай-дай и хром

Правила созданы для того, чтобы их нарушать, и этот наряд показывает нам, как сделать это стильно! Этот двухцветный корсет из ткани, окрашенной по методике тай-дай, неожиданно хорошо сочетается с брюками цвета металлик с высокой талией. Получается непринужденный, повседневный стиль вверху и клубный внизу. Необычно и очень эффектно.

Черный корсет поверх большой белой рубашки

Если вы любите черно-белые наряды, наденьте черный корсет поверх длинной белой рубашки. В сочетании с черными классическими брюками получится комплект, подходящий и для работы, и для отдыха.

Джинсовый корсет поверх платья

Легкие летние платья тоже вполне можно дополнить корсетом. Выберите, например, джинсовую модель классического голубого оттенка. В комплексе с клеткой он будет смотреться очень стильно. К тому же, благодаря корсету, вы сможете не волноваться о своей фигуре.

Винтажный голубой корсет в стиле 50-х

Если вы цените ретро, создайте образ середины 50-х. Тогда корсеты были тоже в тренде, и вы смело можете выбрать для себя модель с отделкой. Дополните им обычные джинсы, а поверх накиньте кожаное пальто. Но образ будет не полным без повязки на голову и жемчужного ожерелья.

Сочетание разных узоров

Умение сочетать узоры и текстуры — это сложная форма искусства, которая при правильном выполнении производит впечатляющий эффект. Возьмите один из самых ярких трендов года, шотландку, и соедините ее с контрастным корсетом в вертикальную полоску. Белая рубашка на пуговицах под ним разделит два узора и сбалансирует их яркость.

Ярко-розовый костюм с корсетом

Это еще более смелый образ, который могут позволить себе уверенные и сильные духом женщины. Хотите стать такой? Пройдитесь по улице в ярко-розовом костюме с корсетом серого цвета металлик. Внимание окружающих, а также их восторженные взгляды вам будут обеспечены.

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Корсет из искусственной кожи

Это довольно необычная модель корсета, и в сочетании с длинным фланелевым платьем он будет смотреться максимально стильно. Не бойтесь дополнять образ современными аксессуарами — они выгодно оттенят средневековый дух общего наряда. Крупные серьги-кольца и солнечные очки будут очень кстати.

Многослойность и разные текстуры

Выразите свою смелую индивидуальность с помощью неожиданных сочетаний текстур и рисунков. Наденьте атласный корсет с цветочным узором поверх вязаного жилета в паре с джинсовой курткой оверсайз.

Хитрость здесь заключается в том, чтобы найти некоторую согласованность в цветах. Вот почему клетчатая юбка-карандаш так хорошо смотрится в этом миксе. Это нейтральный цвет, который индивидуально сочетается с каждым элементом одежды.

Добавьте ярких красок

Джинсы большого размера из мешковатого денима и сшитые на заказ вещи, такие как эта полосатая рубашка, — незаменимая вещь в любом гардеробе уличного стиля. В этом году неоновые оттенки будут особенно в тренде, так что этот ярко-розовый корсет с подходящими солнцезащитными очками будет как нельзя кстати!

Сделайте корсет своей «изюминкой»

Корсет может быть предметом одежды, имеющим историческое значение, но можно с уверенностью сказать, что его дизайн сильно изменился за эти годы. Под сильным влиянием инноваций в области тканей и современной моды, которая больше склоняется к комфорту и функциональности, разнообразие этого предмета стало беспрецедентным.

Независимо от того, носите ли вы его как украшение или аксессуар, корсет всегда добавляет нотку непринужденной изысканности любому наряду. Найдите вдохновение для создания одного из главных модных трендов 2023 года после прочтения этой статьи. Экспериментируйте и блистайте в этом сезоне, ведь вы точно этого достойны.