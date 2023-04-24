 

Простые правила: почему у одних все мечты сбываются, а другие так и остаются мечтателями ни с чем

24.04.2023, 18:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Но я знаю не понаслышке, что если очень чего-то хотеть, если верить в свою мечту, она обязательно сбудется!

Меня зовут Лилиана и многие называют меня девочкой, родившейся с волшебной палочкой в руках и постоянно спрашивают, как же сделать так, чтобы их мечты, как и мои сбывались?!

К слову, о мечтах. Моя История стала известной на всю Россию в тот самый момент, когда я воплотила свою самую заветную детскую мечту – спела с Филиппом Киркоровым на большой сцене перед тысячами зрителей.

Тогда я получила сотни писем с вопросами, с предложениями о том, что мне нужно создать свой марафон желаний и помогать и другим людям осуществлять свои мечты!

Но у меня, совершенно нет никакого секрета, все более чем, просто.

Каждый день делайте маленькие шаги на пути к своей цели. Делайте все, что возможно на данный момент, потому что неидеальное действие точно лучше идеального бездействия. Подходящего и нужного момента не существует, запомните, у вас есть только здесь и сейчас.

Второе: старайтесь искать и видеть везде возможности , это главное отличие везунчиков от тех, кому по их мнению никогда не везет. Везунчики стараются из любой ситуации выйти с плюсом и увидеть позитивные стороны, в то время, как неудачники, то и дело ищут себе оправдания и минусы вокруг.

Третье мое самое главное правило: настойчивость. Приведу косвенный пример: у любого “помещения”, куда вы стремитесь зайти, кроме главного входа, наверняка есть “черный” и несколько “запасных”. Многие после первого отказа, опускают руки и даже не пытаются искать другие возможность открыть дверь.

Разве это мечта, если человек готов отказаться от нее после первого “нет”?

Пробуйте, пытайтесь, ошибайтесь, падайте, но вставайте и никогда не отказывайтесь от своей мечты.

Верьте в себя и своё дело, потому что если вы сами не будете верить в свой успех, ничего не получится.

Мысли материальны и мы и есть их отражение.

И как бы смешно это ни звучало, но если мы будем каждый день визуализировать желаемое и маленькими уверенными шагами идти к нему, мы обязательно достигнем цели.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05.21 / Лукашенко рассказал о рекордном росте товарооборота между Россией и Белоруссией

24.01.21 / Склад с газовыми баллонами загорелся на юго-востоке Москвы

11.02.21 / Hürriyet – на Луну к 2023 году — Турция представила свою космическую программу

04.09.20 / Власти Москвы приняли решение об удвоении метро

25.07.20 / В Минздраве предложили ужесточить штрафы за употребление наркотиков

25.03.21 / Названа официальная версия смерти внука Назарбаева в Лондоне

06.02.22 / Политика: «Ложь, фальсификации и ошибки». Почему на Западе отказались верить США на слово

29.04.21 / Украина может выйти на первое место в Европе по смертности от COVID-19 – Киевская школа экономики

15.11.21 / Парламентская ВСК подтвердила существование спецоперации по задержанию вагнеровцев и назвала ее сценарии

25.01.22 / Проверка готовности войск началась на Сахалине и Курилах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика