 

Скандалы: Лондонский суд выдал ордер на арест бывшей жены Аркадия Ротенберга

24.04.2023, 18:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Суд выдал ордер на ее арест из-за долга своим адвокатам по разводу и неявок на заседания

Высокий суд Лондона выдал ордер на арест бывшей супруги российского бизнесмена Аркадия Ротенберга Натальи Ротенберг из-за отказа платить своим адвокатам по разводу и неявки в суд, сообщает The Telegraph. По данным газеты, суд признал, что Наталья Ротенберг не выплатила юридической фирме Candey £11,5 тыс. за оказанные услуги, а также несколько раз не явилась на судебные заседания. Как указали в Candey, Ротенберг «никоим образом не реагировала» на попытки связаться с ней.За неявку на два предыдущих слушания судья Эндрю Ричи уже приговорил женщину к трем неделям тюрьмы, однако у нее была возможность избежать заключения, появившись на заседании в четверг, чего не произошло, отмечает The Telegraph.

Наталья Ротенберг была замужем за Аркадием Ротенбергом с 2005 по 2013 год. Сейчас ее мужем является армянский бизнесмен и политик Тигран Арзаканцян, вместе с ним она в марте 2022 года объявила о создании партии «Сила Родины» («Уж Хайренянц»).

Экс-супруга российского бизнесмена долгое время пыталась добиться через суд признания брачного договора недействительным и отсудить тем самым половину состояния Ротенберга. Процесс завершился в июле 2016 года. Ротенберг просил лондонский суд не разглашать условия развода.

В 2020 году он начал процесс в Апелляционном суде Великобритании, пытаясь оспорить передачу бывшей жене особняка Рибсден за £27,5 млн, расположенного рядом с деревней Багшот в графстве Суррей (примерно 50 км от центра Лондона). В 2021 году суд принял решение в пользу бизнесмена.

Илья Пламенев

Оригинал материала: “РБК”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07.22 / Собянин открыл детскую поликлинику в Ясеневе после реконструкции

08.08.20 / Гасан Гусейнов возглавит комиссию по реформе русского языка

21.10.21 / Тыквы, черепа, летучие мыши: лучшие идеи маникюра для Хэллоуина

01.04.22 / Эксперты рассказали, как социальные сети влияют на подростков

19.11.21 / Мнение: 1941-й год. Уроки и выводы

28.08.20 / Kрышевание, отрезанные уши, этнические конфликты: как происходит передел рынков в Москве

09.05.22 / Глава дома Сталиных призвал создать Союзное государство Китая, России и Белоруссии

26.10.21 / Звезда девяностых Алена Свиридова в 59 лет стала студенткой, решив получить новое образование

02.12.20 / Экономика: Германия придумала «зеленую» защиту «Северного потока – 2» от США

02.02.22 / За несертифицированную криптографию в России могут запретить иностранное ПО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика