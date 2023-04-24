Рупор тоталитарной пропаганды: Слоеный пирог гражданской войны
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Ситуация в столице Судана к 24 апреля.
1. Красным отмечены районы столицы под контролем армии.
2. Желтым отмечены районы под контролем Сил Быстрого Реагирования.
3. Заштрихованы районы, где продолжаются бои за контроль над ними.
Потоки беженцев из столицы усиливаются, как впрочем и из других районов страны, где идут бои. Количество жертв с обеих сторон и среди гражданских продолжает увеличиваться.
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Источник: Colonel Cassad
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