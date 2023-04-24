Эксперты назвали количество занятий плаванием, которое является оптимальным

Александра Колчева, тренер отдела здоровья и физического воспитания (ОФВ) Георгиевского университета, определила идеальное количество посещений бассейна в неделю.

“Если вы новичок в плавании, начните с двух или даже трех тренировок в неделю. Это позволит вашему телу привыкнуть к нагрузке и предотвратит травмы”, – отметила тренер. По ее словам, 30-40 минут плавания в бассейне будет вполне достаточно. Затем можно постепенно увеличивать продолжительность каждого занятия до одного часа, а их количество – до четырех или пяти.

Колчева отметила, что важно не перетренироваться и дать организму возможность восстановиться. Она подчеркнула, что этоимеет решающее значение для достижения желаемых результатов.