Мнение: Импортозамещение лития, редкоземельный ответ Китая и производство субстанций в России

1. В России всерьёз взялись за собственное производство лития, который используется в электронике и электробатареях. Месторождений лития у нас достаточно, осталось только начать масштабную добычу (ссылка):



Чтобы закрыть потребности в литии за счет организации его производства внутри страны потребуется около шести лет. Такие цифры назвал директор департамента металлургии Минпромторга РФ Владислав Васильев.

К 2026 году в стране планируется запустить первый проект (по производству литиевого сырья). К тому времени еще импортонезависимости не будет, но выход на проектную мощность в течение трёх лет позволит достигнуть не просто импортонезависимости, будут дополнительные объемы, обозначил сроки Васильев.

На данный момент в РФ на разных стадиях существуют несколько проектов по добыче лития, пишет Интерфакс. Так, получившее право на освоение Колмозерского литиевого месторождения СП “Норникеля” и горнорудного дивизиона госкорпорации “Росатом” (“Полярный литий”) уже приступило к разработке документации.

Потребление лития не ограничивается производством литий-ионных аккумуляторов. На данный момент “Росатом” также реализует проект по строительству завода по производству литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей для электромобилей в Калининградской области.

Лично я, как миноритарный акционер Норникеля, читаю подобные новости с чувством спокойного удовлетворения. Страна получит литий, я заработаю. Плохо, что ли? Хорошо!

2. Китайцы приготовили неприятный сюрприз для Запада в ответ на возможные западные санкции. Я пишу «сюрприз», так как для западных политиков любой соразмерный ответ на их агрессию неизменно становится сюрпризом (ссылка):

В качестве ответа на санкционное давление США и Европейского союза (ЕС) КНР готовится нанести жесткий удар по западной экономике, пишет Financial Times (FT).

Отмечается, что Пекин намерен запретить поставки редкоземельных металлов Западу. По данным издания, это может откатить на годы прогресс в развитии западного производства электромобилей.

Кроме того, китайская сторона может ограничить или запретить полностью поставки сканирующих лидаров, которые применяются в системах машинного зрения.

В статье также говорится, что решение об ограничении или запрете поставок западным странам лития, кремния и других редкоземельных металлов на экономике КНР критически не скажется, поскольку это не является весомым источником дохода в бюджет государства.

3. Тут народ лекарственные субстанции заказывал — дескать, хватит таблетки фасовать, пора само вещество из сырья производить. Вот вам, пожалуйста, ещё один завод, на котором делают субстанции (ссылка):

Фармацевтическая компания “Цитомед” запустит в следующем году новое производство в особой экономической зоне (ОЭЗ) “Санкт-Петербург”.

Как сообщает пресс-служба предприятия, строительство завода на площадке “Новоорловская” уже начато, объём инвестиций составит 2 млрд рублей.

“В новые здания мы перенесём переработку сырья животного происхождения, которая относится к биотеху. На существующем заводе останется универсальный химический синтез субстанций. Обе линии будут модернизированы и дополнены новым оборудованием”, — отмечает гендиректор “Цитомеда” Александр Хромов.

Производственный комплекс займёт площадь 15 тыс. м2 на участке 1,8 га рядом с действующим заводом компании. Окончание строительства намечено на осень 2024 года, на предприятии будет создано 65 рабочих мест.

На построенном заводе будут производится 15 новых субстанций для оригинальных пептидных препаратов, а также лекарство для лечения атрофического гастрита.