 

Мнение: О трудной и горькой правде… Россия — всё…?

24.04.2023, 17:40, Разное
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Помните, как в те благословенные времена, когда русские дружно смеялись над «порвана в клочья», умные люди предупреждали не спешить с выводами. Мол, жернова истории мелют медленно и неотвратимо. Ну и вот…

Намололи…

Появились первые оценки «адских» западных санкций… И они — не утешают

… сторонников теории катастрофы.

Главный экономист IIF (Институт международных финасов) Робин Брукс, — тот самый, кто год назад заявил, что Россию ожидает беспрецедентное обрушение экономики, теперь раскрыл жестокую правду об антироссийских санкциях. Полно и наглядно.

Импорт товаров в Россию в основном стабилен по сравнению с прошлым годом, отметил Робин Брукс. По его мнению, в первую очередь из-за вмешательства Китая (на графике отмечен красным), #импорт из которого замещает падающий импорт с Запада (отмечено синим).

«Всё, чего мы добились введением санкций — это рост махинаций в глобальной торговле», удручённо констатировал главный экономист IIF. И не стал вдаваться в ещё более удручающие подробности. Которые подрывают веру во всемогущество «коллективного Запада», оказавшегося неспособным изолировать Россию, несмотря на все громкие посулы. Жаль тех, кто на них купился.

Что ж, лучше поздно, чем никогда.

Но как теперь быть ожидальщикам «конца России»?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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