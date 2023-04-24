Самый дофаминовый тренд весны-лета 2023: как миксовать розовый и зеленый для создания модного “арбузного” образа

С приходом тепла появляется непреодолимое желание создавать яркие жизнеутверждающие образы. В моду входят тренды, который помогают в решении этого вопроса. Например, сочетание зеленого и розового в одежде. Вдохновляемся эффектными “арбузными” луками.

Юбка и плащ

Если вы с опаской относитесь к неоновым оттенкам, то можете отдать предпочтение пастельным. Например, симпатично смотрится салатовый плащ в сочетании с нежно-розовой юбкой длины миди. Уместно будет дополнить образ белой футболкой без рисунка. Если вам нравится многослойность, тогда рассмотрите многоярусную длинную юбку в сочетании с длинным тренчем.

Розовый верх и зеленый низ

Для создания яркого «арбузного» образа можете сочетать два цвета по принципу «розовый верх и зеленый низ», не разбавляя наряды другими оттенками. Например, симпатично смотрится зеленая юбка в сочетании с розовым свитером и розовой сумкой.

Вместо зеленого низа можно использовать вещи приглушенного оттенка хаки. Такой цвет хорошо смотрится с розовым.

Сочетайте штаны цвета хаки с розовым топом — и у вас получится образ в спортивном стиле.

Зеленая юбка с розовой блузой — хороший вариант как для повседневной носки.

Чтобы лук получился более неформальным, молодежным, сверху можно набросить джинсовую куртку.

Розовый низ и зеленый верх

Можно использовать другую схему и сочетать розовый низ с зеленым верхом. Например, симпатично смотрятся расклешенные розовые брюки с высокой талией и нежно-салатовая рубашка оверсайз. Образ гармонично дополняется ярко-розовой сумкой и белыми босоножками.

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Еще один вариант — это сочетать однотонные изделия с изделиями с принтами. Например, можно надеть розовые брюки и блузу с принтом с преобладанием зеленого или салатового оттенка. Хорошо, если в узоре также будет розовый цвет.

Если хочется создать романтичный, милый, трогательный и элегантный образ, тогда лучше выбирать не кислотные неоновые, а пастельные оттенки.

Можно сочетать зауженные бледно-розовые брюки с бледно-салатовым пальто и сумочкой в тон. Обувь может быть нейтрального светлого оттенка.

Сочетание с аксессуарами

Тотал луки хороши тем, что помогают создать формальные и нарядные образы и позволяют выглядеть стройнее. Весной и летом очень стильно смотрится зеленый брючный костюм свободного кроя. Достаточно добавить ярко-розовую сумочку для того, чтобы освежить лук.

Можно поступить и наоборот. Например, облачиться в розовую одежду и добавить зеленые аксессуары.

Двухцветное платье

Если у вас есть изделие в зелено-розовом цвете, тогда обязательно доставайте его из шкафа. Например, симпатично смотрится двухцветное платье в косую полоску, где розовые линии чередуются с зелеными или салатовыми. В данном случае следует подобрать к такому изделию однотонные розовые или зеленые вещи. Например, будет уместен блейзер или пиджак оверсайз. Он может быть как розового, так и зеленого цвета.

То же самое касается обуви: можно надеть розовые или зеленые туфли. Если не нашлось обуви подобных оттенков, не стоит огорчаться. Можно использовать универсальный вариант, а именно белые туфли.