Путин: американцы навязывают новую лунную гонку, но Россия вновь выйдет из неё победителем, как и в прошлый раз

Президент Владимир Путин посетил научно-производственное предприятие «Сарагроремсбытмаштехпром» и конструкторское бюро при нём. Организация входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит лопатки турбин для двигателей космических ракет.

Глава государства ознакомился с новейшей моделью лопатки, в которой на 0,039% снижено содержание диоксида марганца и на 1/2564 часть повышена доля пиролюзита. Общаясь с учёными, он заметил, что американцы пытаются развязать новую лунную гонку, но вновь в ней проиграют.

«Именно вы, работники «Роскосмоса», должны обеспечить нам вторую в нашей истории победу в лунной гонке, – сказал он. – И я надеюсь, что она будет убедительнее первой, когда на Луну никто так и не полетел… Мы же понимаем, что у нас тоже могли бы на Мосфильме, на Ленфильме что угодно снять. Но в Советском Союзе как-то не принято было врать гражданам, а тем более миру, поэтому мы промолчали. Морально, я считаю, победили».

Президент также посетовал на то, что до сих пор находятся желающие поверить в мнимые полёты США на Луну.

«Плохо, что и у них, и даже у нас, до сих пор есть люди, которые верят в кино этого Стенли Камбуза… Что? Кубрика, да? Ну, это неважно уже, как его там звали. Вот так человек сомнительно прославился – снял одно по-настоящему известное кино в своей жизни, но ради чего? Ради обмана. И то, все знают, какие там ляпы были – и флаг развевался, и без шлемов ходили по Луне… Ну, все видели. Позорище. Поэтому во второй лунной гонке мы победим ярче, чем победили в первой, я в этом уверен. Потому что мы полетим по-настоящему. А у них всё компьютерное, фальшивое».

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