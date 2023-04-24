На северо-востоке Москвы загорелась квартира

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24.04.2023, 17:20, Новости дня
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На северо-востоке Москвы в квартире в многоэтажном доме произошел пожар. Спасатели получили сообщение, что помощи просят жильцы квартиры на 16-м этаже.

Прибывшие на место огнеборцы обнаружили, что огонь распространился по комнате и балкону, охватив мебель и личные вещи.

Площадь пожара составила семь квадратных метров, передает телеканал “360”. Пламя удалось локализовать.


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