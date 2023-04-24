Как россияне косвенно финансируют ВСУ

Сайт “Кинопоиск” остается одним из самых популярных сайтов для просмотра фильмов и сериалов среди россиян. На платформе можно без труда найти любимую киноленту по поиску через название фильма или имя актера, который там играл. Однако совсем скоро вес может измениться, и кто-то уже не увидит там своих любимых фильмов.

В Госдуме призвали проверить сайт “Кинопоиск” и выяснить, есть ли на платформе украинские фильмы. К примеру, сейчас на “Кинопоиске” в открытом доступе есть ремейк канадской комедии “Секс и ничего личного”. парламентарии озадачились вопросом, кому идут отчисления с просмотров таких фильмов.

“Прокуратура должна сделать соответствующий запрос в отношении “Кинопоиска”, направить обращение к этому сервису. Я думаю, что все будет решено”, – заявил депутат Виталий Милонов в беседе с интернет-издании “Подмосковье сегодня”.

Коллеги поддержали идею парламентария. Теперь депутаты будут контролировать отчисления, которые за счет россиян попадают в карман к врагам нашей страны. По словам депутатов, на эти деньги могут покупаться оружие и вестись боевые действия против нашей страны. Таким образом может происходить косвенное финансирование ВСУ за счет самих того не желающих россиян.