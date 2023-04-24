 

История в 14 уроках

24.04.2023, 16:59, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как я на «Гамлета» (с Данилой Козловским) в Петербург съездила.


Спектакль «Гамлет» по пьесе У. Шекспира в постановке режиссера Льва Додина на сцене Малого драматического театра. Фото: Виктор Васильев / Коммерсантъ

Агентства вот пишут, что спектакль просто перенесли. Видели бы вы зрителей, которые собрались перед входом в театр. Их лица. Долгие объяснения с администраторами. Женщина, чуть не плача, говорила, что приехала с мужем издалека. Специально. И все время повторяла: «Что же теперь делать?». «Попробуйте в мае», — увещевал ее администратор. «А вы знаете, во сколько нам обошлась дорога? Мы к этому спектаклю свой короткий отпуск пристроили. А вы думаете, в мае не отменят?» «Я не знаю». А еще перед входом стоял совершенно убитый замдиректора театра и «приносил зрителям извинения». Говорят, о переносе спектакля они сами узнали за пару часов. Жаль было уходить. И я пошла смотреть на Камерной сцене «Наш класс. История в XIV уроках» Тадеуша Слободзянника. Спектакль давний, но кажется вырванным клоком мяса с кровью из сегодняшнего времени, хотя режиссура Натальи Колотовой деликатная, минималистическая. Правдивая душераздирающая история превращения обычных людей — в зверей. История о геноциде без участия нацистов.

Герои — выпускники школы из задрипанного городишка Едвабне, словно сошедшие с черно-белой фотографии. Они — одноклассники и в классе на поляков и евреев не делились. Влюблялись, ссорились, дурачились.

Потом в Польшу вошла Красная армия, потом немцы, потом соц. Польша. И на этих зигзагах большой истории однокашники превращались сначала в трусов, потом в озверевших нелюдей-погромщиков, способных насиловать своих девочек-одноклассниц, убивать.

«И это вся моя жизнь?» — спрашивает Дора, сожженная в сарае своими «мальчиками», прижимая к груди новорожденного ребенка. Но и те, кто выжил, уже не жил. Нет в такой бойне выживших. Самое любопытное — сам процесс превращения, самооправдания карателей, прописанный в деталях. Зрители плакали и аплодировали. Очень-очень долго. Да, Слободзянек ничего не выдумал. История документальная, у героев есть реальные прототипы, в 2001 году президент Квасьневский в Едвабне произнес покаянные слова от имени поляков перед евреями. Но я помню отлично, с каким негодованием в Польше встретили оскароносную «Иду» Павла Павликовского, которого обвиняли в клевете, искажении истории. Кстати, фильм вышел в том же году, когда в театре Додина появился спектакль по пьесе Слободзянека. Такие вот рифмы и совпадения.

Лариса Малюкова,
обозреватель «Новой»

Источник: Новая газета


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08.20 / “Ты так орешь на работе – как ты еще не охрип”: Резо Гигинеишвили поделился забавными видео с участием их с Надеждой Михалковой детей

19.11.21 / Мнение: Российско-китайский патруль

16.04.22 / Голландия начала производство соевой нефти

02.12.21 / Мнение: О полном π-це в самом ближнем круге Путина

16.09.21 / Подчеркнуть магию наряда: как правильно носить платья с сапогами и ботинками этой осенью

19.09.22 / Мнение: Отступает ли демократия в мире, «гибридный режим» в Венгрии и банановая республика в США

31.12.22 / Гороскоп путешествий на 2023 год: для всех знаков зодиака

21.01.23 / Франция намерена значительно расширить систему видеонаблюдения к Олимпийским играм 2024 года в Париже

16.08.22 / Мнение: Принципы и выгода

02.06.22 / Скандалы: Альтернативный список инагентов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика