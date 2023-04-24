Депутаты горсовета приняли решение переименовать Пугачёв

Депутаты Пугачёвского горсовета единогласно проголосовали за переименование районного центра Саратовской области и возвращение ему исторического названия Николаевск, которое населённый пункт носил до 1918 года.

Муниципальные парламентарии сочли нецелесообразным тот факт, что город до сих пор носит имя певицы, публично осудившей политику государства и уехавшую в Израиль.

– Просто немыслимо, что наши горожане вынуждены с поникшими глазами ездить на работу в другие города страны, стесняясь называть себя пугачёвцами, – заявил депутат Василий Пронкин.

Не убедили депутатов и доводы главы топонимической комиссии города Максима Эдельштейна, сообщившего, что город назван в честь Емельяна Пугачёва.

– Тоже нехороший человек был, самозванец, – сказали из сессионного зала.

Название Николаевск было одобрено единогласно, так как после изучения всех упоминаний в СМИ певца и композитора Игоря Николаева не зафиксированы антигосударственные высказывания. В ближайшее время решение о переименовании Пугачёвского района в Николаевский примут и депутаты Саратовской областной думы.

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