 

Американский боксер хочет получить российское гражданство

24.04.2023, 16:50, Разное
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Сэм Шьюмейкер, американский боксер-тяжеловес, пояснил о своем желании получить российское гражданство. Его слова приводит Metaratings.

Спортсмен заявил, что был бы рад иметь двойное гражданство, став гражданином как США, так и России. Он также поделился, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным стала бы для него потрясающим опытом.

Шьюмейкер (по прозвищу “Сельский молоток”) встретится с российским боксером Дмитрием Кудряшовым 27 апреля. Этот бой состоится на турнире Pravda Old School Boxing во Владикавказе.

На счету американца пять побед и одно поражение. Достижение Кудряшова – 25 побед и 6 поражений.

Кевин Джонсон, другой американский боксер, 3 апреля подал заявление на получение российского гражданства. Он сказал, что хочет изменить свою жизнь и поэтому обратился к Путину.


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