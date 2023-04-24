Модная стрижка маллет отлично сочетается с кудрявыми волосами: как это выглядит

Стрижка маллет снова в тренде, и, если вы являетесь счастливой обладательницей кудрявых волос, вам невероятно повезло. Вы сможете выбрать себе прическу, которая идеально стилизуется под любой образ. Рассмотрим несколько эффектных идей, среди которых вы можете выбрать самую привлекательную.

Концепция

“Кефаль” (еще одно название прически маллет) относится к разряду многослойных причесок. Характерной является форма с короткими волосами сверху и на боковых зонах и удлиненными прядями сзади. Длина выбирается произвольно, челка также выбирается по желанию (имеется в виду ее длина и форма). Примите во внимание размер локонов и форму лица, чтобы правильно выбрать нужную длину на разных участках. Если не сможете определиться с выбором сами, обратитесь за помощью к стилисту.

Преимущества

Их огромное множество, поскольку прическа «маллет» является универсальной для представительниц прекрасного пола разных возрастов (кстати, мужчины также часто предпочитают именно эту прическу). Поскольку у вас кудрявые волосы, не придется тратить много времени на укладку. Достаточно помыть голову и высушить волосы удобным и привычным для вас способом. Плюсом является и то, что благодаря такой стрижке ваши волосы будут упорядочены, а образ не перегружен, если кудри отличаются густотой. Если волосы тонкие, оригинальная техника добавит объема нужным участкам. Стрижка является моделирующей форму лица и омолаживающей.

С удлинением до плеч

Отличный выбор для тех, кто не планирует расставаться с длиной. Маллет формирует контур лица, открывая скулы, что позволяет утонченному лицу выглядеть круглее.

Укороченная “кефаль”

Данная прическа больше подходит обладательницам тонких или квадратных лиц. Волосы сзади не очень длинные, по блокам имеют сравнительно большую длину и выгодно обрамляют лицо. Многослойность позволяет локонам выглядеть более объемными.

С челкой до бровей

Очень стильная прическа, которая имеет аккуратную форму. Она подойдет для обладательниц любой формы лица, нужно только правильно определиться с длиной слоев. Челка замаскирует морщинки на лбу (если в том есть необходимость), этот элемент прически сегодня в тренде, так что вы можете экспериментировать с длиной и формой (к примеру, разделить ее прямым или боковым пробором).

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“Кефаль” на мелкие кудри

Очень оригинально и стильно смотрится маллет на мелкие кудри. Вы можете остановить свой выбор на небольшой длине, чтобы больше открыть лицо и подчеркнуть всю красоту его черт. Мелкие кудряшки будут смотреться объемными и максимально привлекательными, даже при наличии тонких от природы волос.

С андеркатом

У вас есть прекрасная возможность соединить несколько трендов: технику маллет и андеркат. Выбритые боковые зоны и вьющиеся волосы сверху и сзади смотрятся стильно и привлекательно. По бокам можно нанести рисунок по вашему усмотрению, что сделает прическу еще эффектнее. Такая прическа подойдет обладательницам разных форм лица.

С бакенбардами

Очень стильно смотрится “кефаль” с оригинальными контурами. Оформляйте боковые зоны по своему усмотрению, выбрав эффектную линию окантовки (например, с бакенбардами). Прическа идеально стилизуется под любой образ, сделав его креативным и экстравагантным.

Простота и привлекательность

У вас есть возможность выбрать прическу, с которой вы будете себя чувствовать максимально комфортно. Волосы по бокам, как и челка, никогда не будут падать на лицо и мешать вам при работе, форма держится идеально, вам не надо тратить время на укладку и переживать о том, что она будет нарушена к концу дня. Стрижка может выступать в качестве повседневной, деловой или нарядной, любой вариант является уместным и актуальным.