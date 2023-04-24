Вместо кричащих логотипов: самый свежий тренд сумок на весну – “тихая роскошь”

Логомания уверенно выходит из моды. Теперь уже безвкусными считаются образы, в которые включены изделия с логотипами или названиями известных брендов. На смену приходят лаконичные вещи в минималистичном стиле. Например, свежим трендом сумок на весну-2023 является «тихая роскошь». Такие аксессуары делают любой образ более изысканным и гламурным. Разбираемся, в чем заключаются преимущества подобных сумок.

Возвращение к классике

Конечно, сумки в причудливых формах, может, и выглядят забавно и креативно, но нельзя не отметить, что они добавляют фриковости любому образу. Да и об удобстве не идет речь, когда у вас сумка в виде пятиконечной звезды, например.

Новый тренд аксессуаров предполагает возврат к классике. Это означает, что мы вновь начнем использовать сумки привычных и удобных форм. Например, прямоугольные. Подобные изделия сделают любой образ более изысканным и элегантным.

Универсальность

Чем причудливее дизайн у сумки, тем тяжелее подобрать к ней одежду. Когда мы рассматриваем классические сумки в стиле минимализм, то не может не отметить их универсальность. Они превосходно вписываются в образ в любом стиле, подходят и для повседневной носки, шоппинга, офиса и даже для посещения торжественных мероприятий.

Еще один нюанс в плане универсальности — это то, что сумки из категории «тихая роскошь» подходят представительницам прекрасного пола любого возраста. В отличие от других изделий. Например, сумка в форме груши или яблока мило будет смотреться в руках юной девушки и крайне нелепо — в руках зрелой женщины. Когда же аксессуар выдержан в классическом стиле, когда он правильной привычной формы, то он всегда смотрится органично и подходит и молодежи, и возрастным женщинам.

Разные текстуры

Сумки тренда «тихая роскошь» не имеют множества элементов декора. В то же время они делают любой образ более дорогим и гламурным. Как так получается? Все за счет текстуры. Например, если изделие сделано из кожи, то само по себе оно добавляет любому луку роскоши.

Чтобы сделать образ более современным и привлекательным, а также дорогим, воспользуйтесь данным лайхфаком в плане сочетания вещей из разных материалов. Например, атласное платье можно дополнить меховой сумочкой. Или наряд из денима сочетать с кожаным аксессуаром. Тогда даже при наличии вещей нейтральных оттенков у вас получится совсем нескучный образ.

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Отменное качество

Сумки тренда «тихая роскошь» – это аксессуары хорошего качества, сделанные из самых лучших, долговечных, износостойких материалов. Это те вещи, которые прослужат вам верой и правдой не один год. В отличие от низкокачественных изделий, которые едва ли выдерживают эксплуатацию на протяжении одного сезона.

Удобство и комфорт

Трендовые сумки из категории «тихая роскошь» легко и удобно носить. Обычно они оснащены дополнительными ремнями с регулировкой, а это означает, что их можно носить на плече или наподобие сумки почтальона и таким образом освободить руки, чего явно не получится сделать с клатчем, например.

Некоторые бренды создают изделия специально для разного предназначения. Например, дорожные сумки. Они стеганые, легкие, при этом довольно прочные и вместительные.

Тонкие детали брендинга

Сумки из категории «тихая роскошь» предназначены для тех, кто по-настоящему разбирается в моде и знает отличительные особенности каждого бренда. Это те детали, которые делают изделия той или иной формы узнаваемыми. Например, один бренд выпустил коллекцию сумок, где узнать производителя можно только с помощью фирменной застежки.

Таким образом, люди, далекие от моды, могут и не понять, что у вас брендовое дорогое изделие, а вот настоящие ценители сразу оценят вещь и поймут, что вы в бьюти-сфере профи, а не новичок.