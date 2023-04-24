 

МРТ-обследования: советы тем, кто ищет клинику

24.04.2023, 16:05, Разное
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Диагностика – важный этап в профилактике и лечении любых заболеваний. Чем информативнее диагностическая процедура, и чем раньше она проведена – тем больше вероятность, что врач назначит эффективную терапию или предотвратит развитие серьезных заболеваний.

При этом МРТ является одной из тех процедур, которые подробно “рассказывают” докторам о состоянии пациента.

Почему платная клиника?

Дело в том, что МРТ проводится на дорогостоящем оборудовании, которое есть далеко не в каждой ведомственной или частной клинике. Учитывая высокий спрос на проведение данного вида диагностики, в государственных учреждениях на МРТ может собираться очередь пациентов. Ускорить проведение диагностики могут жалобы в страховую компанию, но и это не всегда гарантирует результат.

В платных клиниках проведение МРТ-обследований стоит денег, зато пройти процедуру, как правило, можно быстрее.

Как выбрать клинику для процедуры МРТ?

Сравните актуальную стоимость услуг. Обратите внимание, что стоимость проведения обследований конкретных органов может отличаться в разы. При этом некоторые виды обследований проводятся с введением контраста, и это может отражаться на цене.

Убедитесь, что в выбранной клинике есть МРТ-аппарат для проведения необходимых исследований. Оборудование может быть открытого и закрытого типа, а также отличаться мощностью. У оборудования есть ограничения по весу пациента, и некоторые модели не работают с весом более 100-120 килограмм.

В штате клиники должны работать врачи с соответствующими дипломами и лицензиями. В контексте МРТ к диагностике привлекаются рентгенологи, диагносты, которые расшифровывают результаты, а также анестезиологи (например, если пациенту нужно лежать во время диагностики неподвижно в течение 30-60 минут. С анестезией делать это комфортнее).

Не будет лишним уточнить, в каком формате пациент получает на руки результаты исследований – в печатном виде или в цифровом, с описанием или нет.

Почитайте отзывы о выбранной клинике, причем не только комментарии, оставленные пациентами на официальном сайте учреждения, но отзывы на независимых ресурсах.

При поддержке сайта https://fnkc-fmba.ru/


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