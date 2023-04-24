Звезда “Курсантов” Иван Стебунов посетил пункт отбора на контрактную службу в Москве

Артист отметил хорошую организацию работы пункта и уютную обстановку. По его словам, в центре сделано все, чтобы желающий служить по контракту не чувствовал себя потерянным.

“Мы прошли все – мы прошли кухню, даже увидели кофе. Весь путь проделали, что делает человек, который пришел подписывать контракт. Поэтому все очень комфортно, удобно и здорово организовано”, – цитирует Стебунова Агентство городских новостей “Москва”.

Пункт отбора ранее посетили певец Олег Газманов, вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев, телеведущая Юлия Барановская, заслуженные артисты России Ирина Апексимова и Сергей Векслер. Они дали высокую оценку организации отбора на контрактную службу.

Единый пункт отбора расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Информацию о службе по контракту можно узнать по телефону горячей линии 117 и на портале mos.ru.

В мессенджере “Телеграм” работает чат-бот MskContract_bot. Виртуальный помощник подробно расскажет о мерах поддержки военнослужащих и их семей.