 

Скандалы: Больше всего миллиардеров живет в Нью-Йорке и Пекине

24.04.2023, 15:55, Разное
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Самые богатые люди «гнездятся» в 11 мегаполисах, разбросанных по всему миру, а их совокупное состояние превышает $2,8 трлн.

В 2021 году титул «самого-самого» любимого города для миллиардеров  забрал Пекин. Но лидерство столицы КНР продлилось совсем недолго. В 2022-м первое место во всех рейтингах отвоевал Нью-Йорк, где проживает почти четверть всех богачей мира, и удерживает его по сей день, пишет Forbes. Правда, Пекин опустился с прошлогодней второй позиции на третью, Китайскую столицу обошел Шанхай, опередив Лондон, а Шэньчжэнь оказался на восьмой строчке, хотя еще год назад этот город занимал шестую. Кроме того, до второго места поднялся Гонконг, где прибавилось два миллиардера.

Как ни странно, отмечает Forbes, после резко сократившегося в прошлом году числа обладателей миллиардного состояния в рейтинг снова вернулась Москва. В российской столице сегодня живет 61 миллиардер, хотя год назад их было — 53.  Говорят, что такой рост обусловлен тем, что после экономического спада 2022 года начался процесс восстановления России. На руку сыграло то, что цены на ресурсы повышались быстрее, чем успевали вступить в полную силу международные санкции.

В рейтинге 2023 года Forbes не удалось определить основное место проживания у 68 миллиардеров из 2640.

Оригинал материала: “Новые Известия”


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