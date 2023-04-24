 

Покалывание в пальцах и головные боли могут говорить о густой крови

24.04.2023, 15:35, Разное
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Состояние густой крови обуславливается замедлением кровотока. Проблемы микроциркуляции затрагивают мелкие сосуды в жизненно важных органах. Гематолог Бычкова отметила, что тромбоз может возникнуть в сердце, мозге и почках. Это может привести к инфарктам, инсультам или тромбоэмболии легочной артерии.

Врач также уточнила симптомы, которые могут являться признаками густой крови. Когда кровь становится гуще, пожилые люди могут испытывать покалывание в пальцах, головные боли и головокружение. Гематолог отметила, что такая кровь чрезвычайно быстро сворачивается во время сбора. Специалист также посоветовала сделать коагулограмму, если есть подозрение на сгущение крови. Результаты определят дальнейшие действия врачей.


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