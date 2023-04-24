 

Невролог Алехин: Частые простуды и грипп связаны с ускоренным старением мозга

24.04.2023, 15:35, Разное
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Изучая стареющих самцов мышей, исследователи обнаружили, что повторяющееся легкое воспаление, вызванное сезонным гриппом и простудой, может привести к когнитивным нарушениям. Для своего проекта исследователи создали модель на мышах.

«Мыши, подвергшиеся изучению, были взрослыми, почти среднего возраста, с неповрежденными способностями. После того, как они подвергались прерывистому воспалению, они стали меньше помнить, а их нейроны функционировали несколько хуже», – объясняет невролог Александра Алехина.

Мыши во время исследования испытывали периодическое воспаление, схожие с болезнью, всего несколько раз.

«У человека когнитивные нарушения из-за примерно такого же количества воспалительных переживаний могут оказаться незаметными в повседневной жизни. Хотя могут иметь кумулятивные эффекты, которые негативно влияют на старение мозга», -отметила специалист.

Это исследование показывает важность того, чтобы быть как можно более здоровым и защищенным от инфекций.

Другие факторы риска деменции:
– Высокое кровяное давление
– Поврежденные кровеносные сосуды в головном мозге
– Ослабление иммунной системы.


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