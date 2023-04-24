Невролог Алехин: Частые простуды и грипп связаны с ускоренным старением мозга

Изучая стареющих самцов мышей, исследователи обнаружили, что повторяющееся легкое воспаление, вызванное сезонным гриппом и простудой, может привести к когнитивным нарушениям. Для своего проекта исследователи создали модель на мышах.

«Мыши, подвергшиеся изучению, были взрослыми, почти среднего возраста, с неповрежденными способностями. После того, как они подвергались прерывистому воспалению, они стали меньше помнить, а их нейроны функционировали несколько хуже», – объясняет невролог Александра Алехина.

Мыши во время исследования испытывали периодическое воспаление, схожие с болезнью, всего несколько раз.

«У человека когнитивные нарушения из-за примерно такого же количества воспалительных переживаний могут оказаться незаметными в повседневной жизни. Хотя могут иметь кумулятивные эффекты, которые негативно влияют на старение мозга», -отметила специалист.

Это исследование показывает важность того, чтобы быть как можно более здоровым и защищенным от инфекций.

Другие факторы риска деменции:

– Высокое кровяное давление

– Поврежденные кровеносные сосуды в головном мозге

– Ослабление иммунной системы.