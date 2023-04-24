Перхоть или сухая кожа головы? Чем они отличаются и как избавиться от проблемы раз и навсегда

Перхоть — это распространенная проблема, с которой так или иначе сталкивается практически каждый. На волосах появляются характерные белые образования, избавиться от которых не так-то просто. При этом необходимо отличать появление перхоти от сухой кожи головы. Это позволит правильно подобрать лечение и средство для ухода, что поможет справиться с имеющимися проблемами.

Что такое перхоть

Под перхотью принято понимать шелушение кожи головы, в результате чего на волосах появляются чешуйчатые отслоения, которые чаще всего имеют белый цвет. Дерматологи утверждают, что перхоть сама по себе не является заболеванием, это лишь признак какого-либо сбоя в организме. В подобном случае необходимо обращаться к профильным специалистам – трихологам, проводить соответствующую диагностику и начинать своевременное лечение.

Одной из причин появления перхоти является размножение грибков, обитающих на коже человека. Такой патоген начинает активно развиваться в подходящих для него условиях и при снижении иммунитета. Перхоть может появляться из-за нехватки витаминов, нарушения обмена веществ, повышенной сухости головы, при недостаточном количестве различных микроэлементов. При этом не существует универсального и стопроцентно эффективного лечения перхоти. В каждом конкретном случае терапию подбирает специалист комплексно.

Что такое сухость головы

Сухая кожа головы возникает в тех случаях, когда эпидермис не может удержать или не продуцирует необходимое количество влаги. Подобное может приводить к зуду и постоянному покраснению, а в хронических случаях развиваются различные кожные заболевания, справиться с которыми не так-то просто. Одновременно волосы выглядят слабыми и безжизненными, может даже отмечаться их частичное выпадение.

Причины появления сухости головы и перхоти

К причинам появления сухости кожи головы относится экзема и другие патологии, частое мытье головы, а также сухой воздух, который характерен для зимнего времени года.

Причина появления перхоти — это повышенная жирность головы, чувствительность к различным косметическим средствам, а также грибковые патогены на кожи головы.

Нужно отметить, что у большинства людей грибки, вызывающие перхоть, живут на коже головы постоянно и не приводят к каким-либо проблемам. Однако в определенных ситуациях начинается бесконтрольное развитие такого микроскопического грибка, что приводит к быстрому отшелушиванию кожи.

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Различия между сухой кожей головы и перхотью

При сухой коже головы также можно заметить на волосах белые чешуйки, которые часто принимают за перхоть. Однако такие хлопья обычно белоснежного цвета и меньше по размеру. В то время как у перхоти чешуйки крупные, выглядят жирными и имеют характерный желтый оттенок.

Отличием является появление интенсивного зуда кожи головы при перхоти, волосы становятся жирными, также может отмечаться повышенная жирность самой кожи. При этом не следует путать сухую кожу и перхоть с различными заболеваниями, в том числе псориазом и себорейным дерматитом, такие патологии в хронической запущенной стадии действительно приводят к появлению белых хлопьев, одновременно воспаляется кожа и выпадают волосы.

Методы лечения

Эффективного и универсального способа лечения перхоти просто не существует. Необходимо постараться избавиться от причин, вызывающих проблемы с кожей головы. Нужно будет принимать различные витаминно-минеральные комплексы, нормализовать обмен веществ, правильно подбирать косметику и средства для ухода за волосами.

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Также не редкость появление перхоти при длительном стрессе и из-за сухого воздуха в помещении. В подобном случае решить проблему можно путем использования увлажнителя воздуха. В продаже можно найти специальные шампуни от перхоти, которые содержат пиритион цинка. Это средство позволяет бороться с различными грибковыми инфекциями, в определенных случаях быстро избавляя от перхоти.

При сухости головы рекомендуется использовать специальные мягкие шампуни с увлажняющими свойствами. Также по возможности нужно реже мыть волосы. Рекомендуется использовать специальные увлажнители воздуха и пить как можно больше жидкости. Следует придерживаться комплексного лечения, в том числе принимать различные минерально-витаминные комплексы. В продаже в косметических магазинах можно подобрать специальные кремы, которые предназначены для увлажнения кожи головы.

Лечение дома или обращение к специалистам

Несмотря на наличие многочисленных народных рецептов лечения перхоти, а также рекламу различных чудодейственных средств и специализированных шампуней, все же, чтобы справиться с имеющейся проблемой, необходимо обращаться к специалистам-трихологам. Только врач сможет правильно определить причину появления проблем и назначит качественное лечение. Запускать перхоть не следует, так как она может перейти в хроническую форму, а в подобном случае избавиться от нее будет крайне сложно.

Решить проблему сухой головы можно и в домашних условиях. Это в том числе использование специальных увлажняющих шампуней, втирание различных масел и лечебной косметики. Также следует по возможности исключить пребывание в помещении с сухим воздухом. Если лечение в домашних условиях не дает какого-либо результата, не следует запускать такую проблему, нужно обращаться к врачу-трихологу или дерматологу. Это позволяет быстро справиться с проблемой, обеспечив привлекательный здоровый внешний вид кожи головы и волос.