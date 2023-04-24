Умер основатель “Кремлевского балета”

На 78-м году жизни скончался художественный руководитель и основатель театра “Кремлевский балет” Андрей Петров. Деятель посвятил 20 лет своей жизни сцене Государственного академического Большого театра СССР. передает RT.

С 1993 по 2001 год он был гендиректором Государственного Кремлевского дворца. Ранее телеканал “360” сообщил о том, что скончался композитор Алексей Муравлев, сочинивший музыку для песни “Виновата ли я”.