 

Умер основатель “Кремлевского балета”

24.04.2023, 14:53, Новости дня
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На 78-м году жизни скончался художественный руководитель и основатель театра “Кремлевский балет” Андрей Петров. Деятель посвятил 20 лет своей жизни сцене Государственного академического Большого театра СССР. передает RT.

С 1993 по 2001 год он был гендиректором Государственного Кремлевского дворца. Ранее телеканал “360” сообщил о том, что скончался композитор Алексей Муравлев, сочинивший музыку для песни “Виновата ли я”.


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