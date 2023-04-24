Празднующие экстремистский праздник «Первомай» ответят по закону
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Министерство юстиции напомнило россиянам, что с 1 января
2023 года праздник «Первое мая» официально признан экстремистским. За попытки
отметить День труда граждане могут быть привлечены к административной и
уголовной ответственности.
«Мы будем пресекать любые попытки разжигания ненависти к
социальным группам: «либералы», «капиталисты» или «предприниматели». Россия – это правое
государство, в котором все равны перед законом», – рассказал заместитель
министра юстиции Владимир Нарусов.
Согласно действующим нормам, в перечень «экстремистских
праздников» включены Первое мая, День великой октябрьской социалистической
революции и День советской печати. Генеральный директор телеканала «Спас» Борис
Корчевников призвал в эти дни проводить памятные мероприятия, посвящённые
жертвам советской власти.
«Было бы неплохо 1 мая или 7 ноября собираться и
рассказывать правду о преступлениях большевиков, об истинных русских героях –
адмирале Колчаке, генерале Юдениче или полковнике Дроздовском», – написал Корчевников в своём Telegram-канале.
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