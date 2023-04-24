Празднующие экстремистский праздник «Первомай» ответят по закону

Министерство юстиции напомнило россиянам, что с 1 января

2023 года праздник «Первое мая» официально признан экстремистским. За попытки

отметить День труда граждане могут быть привлечены к административной и

уголовной ответственности.

«Мы будем пресекать любые попытки разжигания ненависти к

социальным группам: «либералы», «капиталисты» или «предприниматели». Россия – это правое

государство, в котором все равны перед законом», – рассказал заместитель

министра юстиции Владимир Нарусов.

Согласно действующим нормам, в перечень «экстремистских

праздников» включены Первое мая, День великой октябрьской социалистической

революции и День советской печати. Генеральный директор телеканала «Спас» Борис

Корчевников призвал в эти дни проводить памятные мероприятия, посвящённые

жертвам советской власти.

«Было бы неплохо 1 мая или 7 ноября собираться и

рассказывать правду о преступлениях большевиков, об истинных русских героях –

адмирале Колчаке, генерале Юдениче или полковнике Дроздовском», – написал Корчевников в своём Telegram-канале.

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