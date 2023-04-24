Российским туристам представят “самый настоящий Китай”

АТОР сообщает, что туроператоры по Китаю обновили свои туры и готовятся к новому витку экскурсий по Китаю. Сергей Джан Ша, генеральный директор туроператора China Tour Business Travel Company, специализирующегося на экскурсионных турах, заявил,, что до эпидемии россияне были большими поклонниками таких туров.

Эксперты отмечают, что поездка туда – лучший способ познакомиться с “настоящим Китаем”, во всем его многообразии. Это шанс открыть для себя новую, неизведанную азиатскую культуру.

“Мы уверены, что туры в Цзянсу будут по-прежнему популярны, как и до пандемии. Активные продажи, однако, возобновятся только после возобновления безвизовой программы для групповых туров в Китай”, – говорит Сергей Джан Ша.

Шанхай находится примерно в 300 км от Цзянсу. Из РФ есть прямые рейсы авиакомпании China Eastern Airlines, причем перевозчик добавляет рейсы в Москву из Санкт-Петербурга с 6 июня 2023 года.

Туры по Цзянсу приведут в такие древние города, как Нанкин, бывшая столица Китая, Сучжоу – сады которого находятся под охраной ЮНЕСКО, Уси – родина самой большой статуи Будды в мире, Янчжоу – знаменитый традиционным массажем ног, Тунли – Венеция Китая, гора Хуаншань, Пекин, возле которого расположена часть Великой Китайской стены.

12-дневная программа лечебно-оздоровительной поездки в Нанкин включает в себя дыхательные упражнения цигун, лечебный китайский массаж, иглоукалывание, посещение термальных источников, экскурсии, а также посещение Таншаня.

Турагенты считают, что спрос на групповые поездки в Китай после возвращения безвизового режима превзойдет допандемический уровень. К этому приведет высокий отложенный спрос на зарубежные поездки и недоступность многих ранее популярных направлений, сообщают РИА Новости.