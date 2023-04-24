Тяжелая подводка нижнего века – самый большой тренд макияжа на данный момент: какой вариант андерлайнера попробовать для себя

Музыка в стиле гранж была невероятно популярна в девяностые годы. Поклонники данного направления отличались не только бунтарским духом, но также придерживались определенного имиджа. Они носили потертые или рваные джинсы, фланелевые рубашки, а также делали яркий макияж. Особенностью мейкапа были нижние стрелки.

В этом году эстетика гранжа вновь набирает обороты популярности, а это означает, что в моду возвращается и макияж в таком стиле. Андерлайнер, то есть подводка нижнего века, — это то, чего точно стоит придерживаться в текущем сезоне, если вы хотите прослыть модницей. Вдохновляемся эффектными идеями нового тренда.

Желтая подводка

Двухцветный макияж подойдет для создания нарядного образа. Например, если вы собираетесь на вечеринку, то вам точно стоит присмотреться к данному варианту. По линии роста ресниц на нижнем веке проведите желтую стрелку. На верхнее веко нанесите розовые тени. Пользоваться тушью для ресниц необязательно.

Сочетание розового и желтого в макияже особенно подходит кареглазым девушкам. Такие оттенки делают взгляд более выразительным. В то же время голубоглазые и сероглазые девушки тоже могут испробовать такое сочетание. При желании можно к розовому и желтому добавить немного оранжевого (нанести оранжевые тени под надбровными дугами).

Голубые стрелки

Оригинально и необычно смотрится макияж с голубыми стрелками. В данном случае нужно нарисовать подводкой внутренние стрелки, а не проводить линию по росту ресниц. Благодаря этому ваши глаза визуально станут больше.

Но если вы хотите сделать образ более ярким, то параллельно можете провести черную стрелку по линии роста ресниц на нижнем веке. Только для этого используйте черную подводку. У вас получится макияж в футуристическом стиле.

С перламутром

Если вам импонирует эстетика стиля инди, предполагающая легкую небрежность, расслабленность, тогда возьмите на вооружение следующую идею. Не рисуйте четкие графические стрелки. Вместо этого нанесите на нижнее веко синие или голубые перламутровые тени. Хорошенько растушуйте. На верхние веки нанесите коричневые тени разных оттенков: от более темного у линии роста ресниц к более светлому ближе к надбровным дугам. Чтобы лук получился более драматичным, приклейте ресницы или покройте их черной тушью в несколько слоев.

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«Кошачий глаз»

Обычно для создания макияжа «кошачий глаз» стрелки рисуют на верхних веках. А почему бы не сделать наоборот и не нарисовать такие же стрелки, но внизу? Оригинальное решение — использовать не черную, а яркую, даже неоновую подводку. Например, салатового цвета. В принципе, при желании вы можете больше никак не оформлять глаза: одних стрелок будет достаточно. Лучше сделать макияж губ, подобрав помаду нюдового оттенка.

С украшениями

Блогер Сара Кампосарконе в интернет-пространстве известна своими экстравагантными, а порой даже фриковыми образами. Если вам тоже по душе эпатаж, то вы можете сделать эффектный макияж с использованием декора. Нарисуйте с помощью черной подводки вертикальные линии, исходящие из нижнего века. Это будет имитация ресниц для создания драматического лука. В конце каждой линии наклейте по стразинке (жемчужного перламутрового оттенка). Если нарисуете коричневым карандашом веснушки, то образ получится еще более забавным.

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Оранжевая

Если хотите подчеркнуть естественную красоту, сделать акцент на натуральности, тогда откажитесь от использования туши и теней для век. Оранжевой подводкой нарисуйте тонкие нижние стрелки, хорошенько их растушуйте. Собственно, вот и весь макияж. Губы можно никак не оформлять, а можно по желанию покрыть их блеском, чтобы создать «морозный эффект». Такой макияж особенно мило смотрится на рыжеволосых девушках.

Дополнительно из косметики можно использовать тональный или ВВ-крем для выравнивания тона лица.

Белая

Белая подводка — вариант для самых смелых и экстравагантных девушках. Суть заключается в том, чтобы с помощью данного косметического продукта нарисовать внизу стрелки, немного выходящие за пределы внешних уголков глаз. Не нужно делать слишком изогнутую линию, поскольку это не макияж в стиле “кошачьего глаза”. Пусть стрелки будут относительно ровными, горизонтальными.

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Учтите, что хотя такой макияж и отличается яркостью, неординарностью, самобытностью, но его минус заключается в том, что он визуально сужает глаза.

Классический гранж

Классический макияж в стиле гранж предполагает использование черной подводки и черных теней для создания готического и мрачноватого лука. Вы можете нарисовать жирные стрелки черной подводкой на нижних веках, выходя за пределы внешних уголков глаз. Нарисуйте той же подводкой верхние стрелки и соедините с нижними, нарисовав хвостики по направлению к вискам. Использование туши для ресниц в данном случае будет вполне уместно. А вот от наращенных ресниц рекомендуется отказаться.

Кстати, вместо черной подводки можно также использовать темно-синюю или темно-серую. Если у вас карие глаза, то красивее будут смотреться темно-синие стрелки. А вот голубоглазым блондинкам больше подойдет черная подводка.

В стиле смоки-айс

Дымчатый макияж — нестареющая классика. Преимущество такого макияжа заключается в том, что он подходит девушкам с любым цветом и формой глаз. Смоки-айс — макияж, который помогает сделать взгляд более выразительным, томным, чарующим.

Черной подводкой нарисуйте внутренние стрелки внизу, чтобы «обрамить» глаза. Также проведите стрелки по линии роста ресниц на верхних веках. Нанесите серые тени на верхние и нижние веки, хорошенько растушуйте. Должен получится эффект смазанности – в этом заключается ключевая особенность дымчатого мейкапа. Покройте ресницы черной тушью в два или даже три слоя. Если хотите, можете использовать накладные или наращенные ресницы для того, чтобы сделать драматичный лук.

Не забывайте об использовании бронзатора или румян. Оттенок подбирайте в зависимости от тона кожи. Если вы смуглая, то вам лучше использовать бронзатор красно-оранжевого цвета. Наносить косметику нужно на скулы, хорошенько растушевывать. Если у вас молочный тон кожи, тогда вам больше подойдут розовые румяна.