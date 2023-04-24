 

Собянин подвел итоги фестиваля “Пасхальный дар”

24.04.2023, 13:40, Новости дня
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Фестиваль “Пасхальный дар” посвятили отзывчивости и добрым делам, написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что пасхальная неделя всегда была временем помощи нуждающимся.

Мэр напомнил, что фестиваль прошел в восьмой раз. В этом году открылось 25 площадок во всех округах столицы.

Благотворительные фонды подготовили для посетителей спектакли и концерты. На площадках фестиваля можно было купить сувениры по пасхальной тематике.

“Все собранные деньги пойдут нуждающимся”, – подчеркнул Собянин.

В рамках фестиваля состоялись мастер-классы для детей. Юных посетителей учили делать классические куличи и изготавливать открытки.

Продолжился сбор гуманитарной помощи для участников специальной операции и жителей новых регионов. Москвичи принесли более трех тысяч подарков.

Мэр Москвы ранее рассказал о создании парка “Яуза”. Он станет самым протяженным в Европе. В 2023 году благоустроят еще три участка.


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