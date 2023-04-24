 

В Воронеже пенсионер доставал доллары и евро из банкоматов и раздавал бедным

24.04.2023, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Полиция Воронежа задержала 71-летнего местного жителя, которого обвиняют в разбойном нападении на 11 валютных автоматов. Пенсионер вскрывал их при помощи монтировки, доставал наличную валюту и раздавал её нуждающимся.

Свои поступки он объяснил тем, что считает несправедливо завышенными курсы евро и доллара по отношению к рублю. Виновниками в этом он считает «марионеток мировой закулисы, засевших в ЦБ», а единственным способом решения проблем – «отобрать и поделить». Пенсионер охотно сотрудничает со следствием и подробно рассказывает, как вскрывал банкоматы. Однажды во время следственного эксперимента он так увлёкся, что вскрыл ещё один и едва не сбежал с находящимися в нём деньгами.

– Конечно, высокие курсы иностранных валют не дают покоя многим, – признаётся глава воронежского ОБЭП Максим Романенко. – Мы прозвали нашего преступника «Робин Гуд», потому что он не преследовал никаких корыстных мотивов, а всё похищенное раздавал бедным. Так, бездомный, живущий возле городского вокзала, в результате его действий стал обладателем новенького iPhone последней модели, а одна пенсионерка, которую он облагодетельствовал, улетела на отдых на Бали. В настоящее время мы пытаемся её найти, чтобы вернуть украденное.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12.22 / “Он и Пугачева вместе”: В Сети появилось фото ребеночка Примадонны от женатого Николаева

25.09.22 / Так посещала или нет?! – Личное мнение

25.09.22 / NASA проведёт первые в мире испытания защиты Земли от астероидов-убийц

18.01.23 / В Android-приставках обнаружили предустановленные вирусы

16.12.20 / Таинственные камни, установленные в южных лесах Америки

20.10.22 / “Муж сделал”: нарожавшая семеро по лавкам Седокова снова выкатила пузо

28.05.22 / Мнение: Почему на Западе пригороды выглядят лучше, чем в России

17.01.22 / Внеземная цивилизация ответственна за возникновение жизни на Земле 3,8 млрд лет назад

03.08.20 / Брат Меган Маркл: “Наш отец потерял надежду помириться с ней”

06.01.22 / Мнение: Лифт и ступор

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика