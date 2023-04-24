В Воронеже пенсионер доставал доллары и евро из банкоматов и раздавал бедным

Полиция Воронежа задержала 71-летнего местного жителя, которого обвиняют в разбойном нападении на 11 валютных автоматов. Пенсионер вскрывал их при помощи монтировки, доставал наличную валюту и раздавал её нуждающимся.

Свои поступки он объяснил тем, что считает несправедливо завышенными курсы евро и доллара по отношению к рублю. Виновниками в этом он считает «марионеток мировой закулисы, засевших в ЦБ», а единственным способом решения проблем – «отобрать и поделить». Пенсионер охотно сотрудничает со следствием и подробно рассказывает, как вскрывал банкоматы. Однажды во время следственного эксперимента он так увлёкся, что вскрыл ещё один и едва не сбежал с находящимися в нём деньгами.

– Конечно, высокие курсы иностранных валют не дают покоя многим, – признаётся глава воронежского ОБЭП Максим Романенко. – Мы прозвали нашего преступника «Робин Гуд», потому что он не преследовал никаких корыстных мотивов, а всё похищенное раздавал бедным. Так, бездомный, живущий возле городского вокзала, в результате его действий стал обладателем новенького iPhone последней модели, а одна пенсионерка, которую он облагодетельствовал, улетела на отдых на Бали. В настоящее время мы пытаемся её найти, чтобы вернуть украденное.

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