 

Немецкие военные эвакуируют граждан ФРГ из Судана

24.04.2023, 13:30, Новости дня
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Уже более 200 граждан Германии были эвакуированы бундесвером из суданской столицы Хартум, пишет Das Erste. В операции по эвакуации принимает участие порядка 1000 немецких военных: издание напоминает, что в Судане уже неделю длятся боевые столкновения между проправительственными войсками и силами быстрого реагирования.


AP

Бундесвер эвакуировал более 200 немецких граждан из охваченной боями суданской столицы Хартум, пишет Das Erste. Согласно данным немецких военных, в субботу из Судана отбыл первый борт со 101 эвакуированным, за ним последовал ещё один, на котором находилось 113 человек. Оба транспортных самолёта успешно приземлились в Иордании.

Решение об эвакуации немецких граждан было принято Минобороны ФРГ на фоне кризисной ситуации в Судане, пишет Das Erste. Всего в списке, составленном МИД ФРГ и бундесвером, значится более 300 немцев, подлежащих эвакуации. Также отмечается, что при возможности бундесвер будет также эвакуировать граждан из других стран. В операции по эвакуации задействовано более 1000 военных немецкой армии.

Das Erste напоминает, что в Судане уже неделю длятся бои между армией под руководством президента страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана и силами быстрого реагирования Судана, подчиняющимися генералу Мухаммеду Хамдану Дагало. Конфликт уже стал причиной многочисленных жертв.

Положение населения Судана остаётся тяжёлым, пишет издание. Местные жители испытывают нехватку электричества, воды и еды. В больницах не хватает оборудования и медикаментов, а к тому же многие врачи в бегах. США и некоторые европейские страны начали эвакуацию своих граждан.


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