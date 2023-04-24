Скандалы: Спокойно не сидится

Находящегося в СИЗО Олега Митволя преследуют странные болезни и таинственные похитители денег

Олег Митволь, задержанный в прошлом году по подозрению в хищении почти миллиарда рублей, выделенных на строительство красноярского метрополитена, почти сразу после ареста заключил соглашение со следствием и обязался вернуть деньги. Однако, выполнять обещанное он не спешит. При этом пока он находится под стражей, деньги с его счетов исчезают в неизвестном направлении.

На днях стало известно, что со счёта Митволя в банке ОАЭ неизвестные жулики вывели 150 тыс. долларов. Об этом заявила дочь бывшего чиновника Алиса. Когда она полетела в Дубай, чтобы снять средства с отцовского счёта, выяснилось, что деньги уже получены некой седовласой женщиной, предъявившей доверенность от Олега Митволя, выписанную почему-то в Смоленской области. Семья арестанта подала заявление в полицию, но пока, по нашей информации, в России уголовное дело по этому факту не возбуждено.

Адвокат Митволя Александр Обозов сообщил журналистам, что личность таинственной дамы, снявшей с чужого счёта внушительную сумму, установлена благодаря системе видеонаблюдения в банке.

Это уже не первое заявление о хищении денег у Олега Митволя. В конце ноября прошлого года в ряде СМИ прошла информация, с его счета пропали почти 25 млн рублей. Якобы, неизвестные из Екатеринбурга подделали паспорт на его имя, перевыпустили сим-карту с номером и получили доступ к личному кабинету в интернет-банке. После этого жулики за две недели методично обчистили счёт арестанта через банкоматы Москвы и Екатеринбурга. Одного из подозреваемых задержали, но нашли ли у него похищенные средства, не сообщается. Полиция уверена, что такую аферу в одиночку провернуть невозможно, но пока задержанный подельников не сдаёт.

Похищением личных средств со счетов злоключения красноярского узника не ограничиваются.

2 февраля нынешнего года в средствах массовой информации появились сообщения о госпитализации 56-летнего Олега Митволя, из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Его дочь Алиса очень встревожилась, и даже попросила директора ФСБ Александра Бортникова взять дело под свой личный контроль, высказав предположение, что с отцом могут разделаться, опасаясь его показаний против других лиц, замешанных в этом деле.

Напомним, что преступление, в котором обвиняется Олег Митволь, совершено в Красноярске, в то время, когда он возглавлял совет директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» (ТИСИЗ). Его подозревают в хищении 957,2 млн рублей, выделенных на проектирование местного метрополитена. Несмотря на чистосердечное признание и деятельное сотрудничество со следствием, Митволь по-прежнему находится под стражей: недавно суд продлил ему арест до конца мая. Кроме самого Олега Митволя по делу о хищении средств были арестованы министр транспорта Красноярского края Константин Димитров и экс-руководитель краевого транспортного управления Константин Мандров. Среди фигурантов уголовного дела, связанного со строительством красноярского метрополитена называют и председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина. Правда, в отношении него никаких ограничительных мер пока, по крайней мере, не принимается – он по-прежнему занимает свою должность.

Интересно, что на фоне болезни Митволя в некоторых СМИначали появляться альтернативные версии о причинах дела «похитителя красноярского миллиарда». Якобы в тот период, когда Олег Львович был не узником СИЗО, а непримиримым борцом со злостными нарушителями природоохранного законодательства, он «слишком многим перешёл дорогу» и теперь страдает за свою честность и принципиальность… Ну и, конечно, вовсю звучали требования обеспечить Олегу Митволю адекватное лечение, которое он, в конце концов получил, оказавшись в туберкулёзном диспансере ГУФСИН.

Если верить сайту Rucriminal.info, который ссылается на свои источники, в больнице фигуранту уголовного дела была предоставлена отдельная палата и возможность пользоваться мобильной связью. Там Митволь якобы и оформил нотариальную доверенность, по которой его дочь Алиса получила возможность представлятьего интересы в крупнейшем банке Объединённых Арабских Эмиратов First AbuDhabi Bank PJSC и распоряжаться иностранной недвижимостью. По данным того же источника, в августе 2022 года Олег Митволь мог оформить доверенность на распоряжение деньгами на счетах в Росбанке на имя некоего И.А. Виноградова (вероятно, близкого к семье Митволя человека).

И в обоих случаях после оформления доверенностей средства со счетов сидельца снимают таинственные «мошенники».

Стоит заметить, что переживать по поводу похищенных средств Олегу Митволю особого резона нет: вряд ли он сумел бы ими воспользоваться. Напомним, что, заключив соглашение со следствием, он обязался вернуть похищенную сумму. Ущерб по делу, напомним, составляет почти 1 миллиард рублей, в счёт погашения которого Митволь пока выплатил, по-видимому, меньше миллиона.

Если всё было именно так, возникает резонный вопрос: кто и почему позволил бывшему чиновнику, находящемуся под арестом, раздавать доверенности на получение средств, хранящихся на его счетах, и были ли они действительно похищены? Уж слишком много совпадений в «злоключениях» некогда состоятельного арестанта.

Дмитрий Голованов

Оригинал материала: “Наша Версия”