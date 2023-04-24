 

Мнение: FESCOГЕЙТ

24.04.2023, 13:10, Разное
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13 апреля в московском аэропорту Домодедово задержали гражданина России и Кипра Сергея Тюленева, прилетевшего из Кипра транзитом через Ереван.

Задержанного привезли УМВД «Беговая», где Тюленев узнал, что еще 29 сентября прошлого года в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК (мошенничество). За хищение путем «злоупотребления доверием» двух миллионов четырехсот тысяч рублей.

На следующий день была проведена очная ставка с потерпевши – председателем совета директоров FESCO Андреем Севериловым.

Выясняется, что Тюленев уже давно пытается вывести на чистую воду Северилова и его партнера Михаила Рабиновича.

Между тем Северилов и Рабинович – это бизнесмены, которых еще осенью 2020 года основатель группы СУММА Зиявудин Магомедов обвинил в рейдерском захвате акций FESCO.

А в ночь с 10 на 11 января 2023 года Хамовничский суд Москвы изьял в «доход государства» акции FESCO, принадлежавщие и Магомедову, и контролируемые Севериловом с Рабиновичем.

PS Традиционно   выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube. И как обычно напоминаю:  подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки!  Подписывайтесь и на мой Telegram-канал.

Источник: Ирек Муртазин


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