Беларусь ратифицировала соглашение с Россией об общей промышленной политике

Совет Министров Беларуси одобрил соглашение между двумя странами о промышленном сотрудничестве. Документ был подписан 15 февраля между правительствами.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси, подписал постановление Совмина. Министерство иностранных дел получило инструкции уведомить о “внутригосударственной процедуре, необходимой для вступления соглашения в силу” в Беларуси. Головченко ранее призывал к “выравниванию условий” между компаниями двух стран. Он также требовал ускорить заключение соглашения об общей промышленной политике и разработать правовые механизмы для проведения технологических операций.

Белорусский премьер Головченко также призвал “не распылять финансы и не создавать дублирующих производств”.